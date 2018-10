Inserita in Gusto il 30/09/2018 da Direttore FANTASIA, POESIA, QUALITÀ E VARIETÀ DI CROISSANT, BEVANDE, TISANE, THÈ E CENTRIFUGATI AL BIS DI SORRENTINO AD ALCAMO BUON RISVEGLIO, BUONA COLAZIONE E BUONA GIORNATA A CHI PRETENDE QUALITÀ

***

Aperto fin dalle 6:00 del mattino, il famoso BIS BAR di Sorrentino, con sede in viale Europa ad Alcamo, offre un’abbondante colazione con tantissima scelta: cornetti artigianali declinati in ogni gusto e realizzati con le più svariate farine e i più impensabili ingredienti, pasticceria italiana e torte profumatissime e originalissime, in grado di segnare una buona ripartenza mattutina.

Ad accompagnare cornetti e pasticceria, la famiglia Sorrentino, che impreziosisce il bar con cortesie, gentilezze e dispensando sorrisi, propone un caffè frutto delle migliori e selezionate miscele: una delizia tutta italiana che racchiude, in una sola tazzina, un concentrato di forza, passione e un sapore deciso che richiama il calore di paesi lontani.

Per colazione si possono ordinare, al Bis Bar di Sorrentino, diverse varianti di caffè, dal caffè espresso a quello doppio, dal caffè d’orzo al caffè al ginseng fino ad un caldo e invitante cappuccino che allieta le mattinate autunnali e invernali. Chiudono l’assortimento il caffè corretto e l’Irish coffee per pochi esigenti clienti.

E per chi non ama il caffè caldo, il Bis Bar di Sorrentino, ha una selezione di proposte: caffè freddo, latte fresco macchiato, cappuccino freddo e per i più ghiotti, amanti dei gusti decisi, il caffè con l’aggiunta di panna fresca e cioccolato. Per gli amanti delle bibite analcoliche, propongono tè freddo e vari frullati e centrifughe di frutta, tra le quali campeggia il rosso melograno con le sue molteplici qualità.

I cornetti artigianali da accompagnare al caffè nella colazione sono friabili, gustosi e richiamano gli antichi sapori della tradizione grazie all’aggiunta di marmellata o di creme ai più svariati gusti, quali il cioccolato e il pistacchio sicilianissimo. La scelta è ampia e soddisfa tutti i gusti: i cornetti sono farciti con marmellate sia rosse che gialle, ma anche con cioccolato e confetture ai frutti di bosco.

Al BIS BAR, con Vincenzo, Vito, Piero, Paolo, Gaetano sempre molto attenti e raffinati, pensano anche ai clienti più esigenti che vogliono tenersi in forma con gusto, preparando i cornetti integrali al miele, allo zenzero, al malto per una colazione leggera ma al tempo stesso nutriente. Offrono poi un grande assortimento di frutta fresca di prima qualità per preparare succhi di frutta espressi, ideali per la colazione o per uno spuntino sano e leggero. I succhi vengono serviti in tanti differenti gusti da quello più invernale all’arancia, a succhi più estivi come quello ai frutti rossi o all´ananas. Per gli amanti del benessere, giusta scelta è la spremuta di Melograno, salutare, fresca, ricca di vitamine e dal gusto inimitabile!

Al Bis Bar hanno selezionato tè e tisane provenienti da tutto il mondo.

Durante una passeggiata, quindi, non c’è niente di meglio che trovare ristoro presso il BIS BAR consumando un tè o una tisana in compagnia di un biscotto o di un cioccolatino.

Antonio Fundarò



PER CHI VUOL SAPERNE DI PIÙ, ECCO LA STORIA DEL CROISSANT

Il croissant è un dolce da forno di origine francese composto da pasta sfoglia e dalla riconoscibile forma a cornetto o a mezzaluna (il termine "croissant" in francese significa "crescente" ed indica la forma dello spicchio della luna quando è in questa fase). ln Italia spesso chiamiamo il croissant cornetto o, erroneamente, brioche. L´impasto dei croissant è composto di base da farina, lievito, acqua e burro; alcune ricette prevedono anche l´uso di uova e latte. Questo impasto viene sfogliato con l´apposita tecnica, viene quindi ridotto a triangoli poi arrotolati su loro stessi più volte fino a comporre dei cilindri le cui estremità vengono rivolte verso l´interno. Infine vengono cotti in forno. Come la brioche anche il croissant fa parte della tecnica di produzione detta "viennoiserie" (nata, come il nome suggerisce, a Vienna), più simile alla produzione del pane che alla pasticceria vera e propria. E così come la brioche, il croissant può essere preparato sia in versione dolce (con miele, cioccolata, frutti di bosco, mele, marmellata, crema) che salata (ripieno di formaggio, salumi, semi di sesamo, verdure...). Il croissante francese ha un gusto particolare, più salato che dolce, e non è mai ripieno; in Italia il cornetto è invece quasi sempre proposto in versione dolce, e spesso è ripieno di crema pasticcera, crema al cioccolato o gianduia, marmellata. Il croissant salato, in Italia, è mediamente più salato di quello francese. Purtroppo in Italia, salvo rarissime eccezioni, il croissant è fatto con la margarina al posto del burro, cosa impensabile in Francia dove il burro è presente anche nel più dozzinale croissant da supermercato. Storia e diffusione del croissant La tecnica di preparazione dei croissant era nota già al Medioevo, sono nati come derivati del kipferl, un dolce di origine austriaca inventato nel Tredicesimo secolo, una sorta di panino dolce a forma di cornetto e ripieno di noci. La nascita del croissant viene datata al 1683, quando i turchi assediarono Vienna alle prime luci dell´alba, e vennero respinti perché i fornai, che erano già al lavoro, diedero l´allarme in tempo. I fornai, per festeggiare la vittoria, fecero un pane con la forma della bandiera turca, per simboleggiare il fatto che avevano "mangiato" il nemico. La nascita del croissant francese, invece, può essere datata al 1839 quando August Zang, un pasticcere viennese, aprì il suo laboratorio a Parigi e fece conoscere ai francesi i suoi kipferl, che ebbero un vasto successo e molte imitazioni da parte dei pasticceri francesi, che introdussero il burro utilizzando la pasta sfoglia, invece della pasta di pane. Durante i secoli successivi il croissant prese piede in tutta la Francia e anche all´estero tanto che adesso è uno degli alimenti simbolo della colazione un po´ in tutto il mondo.