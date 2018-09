Inserita in Cronaca il 30/09/2018 da Direttore Legambiente – Puliamo il mondo 2018 Si è svolta Sabato 29 Settembre 2018 a cura del circolo Legambiente di Castelvetran una giornata di mobilitazione ambientale cui hanno dato l’adesione alcuni cittadini e con il patrocinio gratuito della Commissione straordinaria . Nella primissima mattinata i volontari di Legambiente con l’aiuto di alcuni volenterosi cittadini si sono dati appuntamento all’ingresso del arco delle Rimembranze ed hanno provveduto a liberare buona parte dei viali da ogni sorta di rifiuti incivilmente abbandonati da diverse settimane se non da mesi: oltre a diversi sacchi di bottiglie di vetro, di plastica e alluminio, sono stati riempiti circa 10 sacchi di rifiuti indifferenziabili che la ditta Dusty ha provveduto a ritirare nella tarda mattinata. L’auspicio è che i detti viali siano dotati nel più breve tempo possibile di un idoneo numero di contenitori dedicati ove i cittadini possano lasciare le bottiglie ed i contenitori di vario genere, auspichiamo anche che siano attivate prima possibile pulizie periodiche del parco delle rimembranze educando in tal modo i frequentatori del parco ad avere un approccio più civile scoraggiando l’abbandono sconsiderato dei rifiuti. Puliamo il Mondo è conosciuta a livello internazionale come Clean Up the World, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall´incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. Dal 1993, Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia ed è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1000 gruppi di "volontari dell´ambiente", che organizzano l´iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

Circolo Legambiente Crimiso

P.S. Si invitano le associazioni e i singoli cittadini a segnalare tempestivamente particolari situazioni di degrado contattando il Circolo Crimiso Legambiente tramite email: legambientecrimiso@libero.it o ai recapiti telefonici 3286528563 – 3493792187.