APICOLTURA Corso di 1° livello 19 - 21 Ottobre 2018 SCICLI (RG)

Corso di 1° livello 19 - 21 Ottobre 2018 SCICLI (RG) In caso di mancata realizzazione verrà restituita la quota di iscrizione.



Il corso di primo l ivello, organizzato da FAI SICILIA - Federazione Apicoltori Italiani, in collaborazione con il Comune di SCICLI ha lo scopo di fornire tutte quelle nozioni teoriche e pratiche, fondamentali per la gestione produttiva degli alveari. Il corso è rivolto a chi vuole intraprendere l’attività di apicoltore.

Per iniziare a svolgere questa attività occorrono delle conoscenze di base sulla vita e l’organizzazione delle api, sulla disponibilità di pascoli, sulla gestione delle attrezzature sugli sbocchi professionali e commerciali. I docenti del corso sono apicoltori di lunga esperienza, soci di Fai Sicilia Il programma prevede lezioni teoriche al mattino e esercitazioni pratiche nel pomeriggio su:

- biologia e comportamento delle api - tecniche di conduzione dell’allevamento

- scelta e gestione delle attrezzature, scelta dei pascoli e gestione del laboratorio, normativa fiscale.

Il corso si svolgerà presso il “Mercato Ortofrutticolo” in contrada Spinello, la partecipazione è aperta a tutti. Il costo complessivo è di € 120,00; per l’iscrizione occorre compilare i moduli allegati e versare la quota di € 60,00.

Dotazioni: Nel prezzo è compresa la fornitura di: Coffee break, pranzo a buffet, maschera protettiva e tuta monouso che saranno consegnate al momento della registrazione e saldo. A chiusura del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e le lezioni dei relatori verranno trasferite nelle chiavette personali dei corsisti. Con una prossima circolare verrà pubblicato il programma giornaliero dettagliato. Per informazioni rivolgersi a: -1) Irene Raimondo 337 1048989 - 2) Giuseppe Marinaro 393 1250126 -3) Vincenzo Stampa 328 2370653 -4) Gianni Orso 333 4728853

