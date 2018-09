Inserita in Politica il 28/09/2018 da Direttore Lavori consiliari Marsala - 2° Aggiornamento. SI TORNA IN AULA ALLE ORE 18 Nell´illustrare il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (atto propedeutico al Bilancio di Previsione), il sindaco Di Girolamo ha toccato i punti salienti inseriti nel triennio di riferimento, soffermandosi sulla progettualità in corso e sui finanziamenti già ottenuti. “Il tutto – ha sottolineato il sindaco – va inquadrato in un discorso di più ampio respiro che attiene allo sviluppo della città e tenuto conto che le maggiori risorse provengono dalla Comunità Europea. A tal proposito, il timore è che la Regione rimandi indietro gli stanziamenti dei fondi strutturali perchè non riesce ad emanare i bandi entro il termine del 2020". Conclusa la relazione, sono iniziati gli interventi, ai quali ha brevemente replicato il sindaco. G. Sinacori si è soffermato in particolare sulla questione “Aeroporto V. Florio”, sottolineando il lavoro che sta portando avanti l´Amministrazione ma anche l´attenzione mostrata dal Consiglio comunale che è stato molto vigile sul problema. Inoltre, ritenendo incomprensibile l´incapacità regionale di investire i fondi strutturali per mancanza dei bandi, ha affermato che “pur convinto che la città riceverà i finanziamenti richiesti, restano tanti problemi spiccioli che però sono di fondamentale importanza: trasporto bus, illuminazione, verde pubblico ed altro. Tutte questioni che riguardano la quotidianità e che fanno passare in secondo piano i grandi progetti della sindacatura Di Girolamo”. L. Arcara ha stigmatizzato la relazione del sindaco sul Dup definendola “la Marsala dei sogni”, sottolineando – al contrario – che “la realtà è diversa, piena di problemi. Oltre ai fondi europei ci sono le risorse dei tributi da utilizzare; mentre è mancato il confronto con gli stakeolder al fine di avere un´idea completa di quello che può essere lo sviluppo della città”. L. Ingrassia ha sollevato osservazioni anche come vice presidente della Commissione Bilancio. Premettendo che “nulla da eccepire sulla relazione del sindaco riguardo all´attenzione che l´Amministrazione ha avuto verso le risorse provenienti dai fondi strutturali, va detto che in Commissione il DUP non è stato esitato favorevolmente. Io stessa ho constatato che gli emendamenti al precedente DUP non sono stati riportati nel documento, non dando voce a quella che era l´espressione di due gruppi consiliari”. Prima di aggiornare i lavori alle ore 18 di questo pomeriggio - nel corso dei quali proseguiranno gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare - il presidente Enzo Sturiano ha comunicato che le prossime due sedute si terranno domani, venerdì 28, alle ore 16 e lunedì 1° Ottobre alle ore 10. Marsala, 27.09.2018