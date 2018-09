Inserita in Cultura il 28/09/2018 da Direttore

SABATO E DOMENICA PROSSIMI SI CELEBRA A MARSALA IL 2° CAMMINO REGIONALE DELLE CONFRATERNITE DI SICILIA

NELLA CITTA’ LILIBETANA CONFLUIRANNO 5000 PARTECIPANTI

Un vero e proprio evento di carattere religioso caratterizzerà la città nel prossimo fine settimana. Oltre cinquemila fra confratelli e consorelle provenenti dalle 18 Diocesi dell’isola si ritroveranno nella città lilibetana per partecipare al 2° Cammino Regionale delle Confratenite di Sicilia sul tema “Confraternite per i giovani per educare e conservare la religiosità popolare esercitando la carità”. L’appuntamento che si svolgerà sabato e domenica prossimi, 29 e 30 settembre 2018, viene organizzato dal Centro Diocesano delle Confraternite laicali di Mazara del Vallo, con il coordinamento del Vescovo, Monsignor Domenico Mogavero, dalla Confederazione nazionale delle Confraternite d’Italia e si avvale del Patrocinio dell’Amministrazione Di Girolamo. Un evento complesso che si aprirà sabato prossimo, 29 settembre, alle ore 10,30, con l’inaugurazione della mostra “Gli abiti confraternali: forme e simboli di una tradizione millenaria”. Questa iniziativa (la prima in Sicilia dal dopoguerra in poi) si terrà nella splendida cornice di Palazzo Fici. Per l’occasione verranno esposti anche distintivi ed altri oggetti sacri delle confraternite. Ciò oltre a tutta una serie di quadri sulle opere materiali e spirituali della misericordia che successivamente verranno donate al Santo Padre. A corredo della mostra anche un momento di confronto in cui relazionerà Domenico Rotella, direttore della rivista “Tradere”.

Sempre Sabato ma nel pomeriggio, alle ore 17,00, il Convegno Confraternale che si svolgerà all’Auditorium Santa Cecilia. La relazione centrale sarà di Don Vito Impellizzeri (Docente Ordinario di teologia fondamentale presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia) che verrà preceduta dagli interventi di Mons. Domenico Mogavero, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, di Federico Antonetti, Presidente nazionale delle Confraternite d’Italia e di Alberto Di Girolamo, Sindaco di Marsala.

La sera, con inizio alle ore 21,00, nel Centro Storico, “Marsala per le Confraternite tra cultura, tradizioni e spettacoli”. Alle ore 22,00 in piazza della Repubblica si esibiranno i “Tre Tenorini in concerto”. Salvatore Parrinello, Toty Lo Faso e Peppe Colla, con la direzione del Maestro Eugenia Sciacca, proporranno brani classici della canzone italiana in chiave pop lirica. A seguire l’esibizione del “Sound & Voices Gospel Choir”.

Domenica la giornata centrale dell’evento. Dalle ore 8,00 in piazza della Vittoria (Porta Nuova) l’accoglienza e la registrazione delle varie Confraternite di Sicilia che a partire dalle ore sfileranno per le vie della Città (viale Isonzo, via delle Sirene, via Scipione l’Africano, Piazza Mameli, via Garibaldi, via XI Maggio e piazza della Repubblica) fino a giungere in Chiesa Madre dove – alle ore 11,30 – il Vescovo Mogavero presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica.

Si tratta di una manifestazione che stiamo organizzando con sacrificio ma anche con l’orgoglio di chi l’ha avuta assegnata – precisa il Delegato del Centro Diocesano per le Confraternite, Arianna Marino. Ringrazio il Vescovo Mogavero, il Sindaco Di Girolamo, il Presidente nazionale della Confederazione, Antonetti, e il suo vice per il Sud Italia, Valentino Mirto, per la fiducia che ci hanno accordato e per la collaborazione offerta. Cercheremo di fare del nostro meglio soprattutto per la Città che avrà un’occasione più unica che rara per ammirare gli abiti confraternali di Sicilia e per poter ammirare la mostra che con grandi sforzi stiamo allestendo a palazzo Fici”. L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare anche loro a questo Cammino”.