26/09/2018
VIA AMENDOLA: PERCORSI PIÙ SICURI PER PEDONI E DISABILI
l sindaco Di Girolamo: "L´intervento rientra in un più ampio progetto urbano"



Iniziati da qualche giorno a Marsala i lavori per la messa in sicurezza dei marciapiedi di via Amendola. L´intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana, con l´Amministrazione comunale impegnata a rendere più agevoli i percorsi per pedoni e disabili. E ciò, in ragione del fatto che si vuole una città sempre meno inquinata e più sicura. Rientra in tale progettualità, quindi, la sistemazione dei marciapiedi di via Amendola, tenuto conto che questi presentano difficoltà notevoli per il transito sia dei pedoni (diverse le denunce per rovinose cadute) che di disabili con carrozzine e genitori con passeggini. “Una città a misura d´uomo necessita di scelte ben precise, che vanno nella direzione di una mobilità sostenibile qual è quella che noi perseguiamo, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Con i finanziamenti regionali che abbiamo già ottenuto e con gli altri progetti in corso di valutazione, intendiamo rendere più vivibile la città grazie ad una migliore qualità ambientale, rispettosa degli standard europei. E questo quello che c´è dietro i lavori di messa in sicurezza in via Amendola e che proseguiranno anche in altre zone della città”. L´attuale progetto – redatto dal settore Lavori Pubblici - include anche interventi nei marciapiedi del Cavalcavia e di via Edoardo Alagna. Un lungo transito pedonale, quindi, che collega il centro storico (ma anche Piazza del Popolo) con il parcheggio dello Stadio Municipale. “Pensiamo a quanti, giovani e meno giovani, frequentano il mercatino del martedì, aggiunge il sindaco Di Girolamo; a quanti, parcheggiando l´auto allo Stadio, vogliono raggiungere a piedi il centro”. Per quanto riguardo l´estirpazione delle piante lungo la via Amendola, l´assessore Salvatore Accardi tiene a precisare che l´intervento è motivato dal fatto che le radici hanno sollevato la pavimentazione e che, comunque, nella stessa via Amendola verranno collocate altre piante sostitutive, non dannose e della varietà di quelle già presenti in Piazza Matteotti. Infine, la sistemazione e il lieve ampliamento dei marciapiedi non pregiudica la regolare circolazione veicolare (tra l´altro a senso unico), continuando a garantire altresì il parcheggio delle auto negli appositi stalli di via Amendola.