Emd112, main importer per l’Italia dei defibrillatori HeartSine, azienda europea leader mondiale nella produzione di dispositivi salvavita automatici e semiautomatici, e Sportsupporter, la prima piattaforma italiana di crowdfunding sportivo, si uniscono per l´iniziativa “Un defibrillatore per tutti”.

L´iniziativa è rivolta a tutte le società dilettantistiche e altri soggetti, aventi sede in Italia, che rientrano nell´obbligo stabilito dal decreto ministeriale del 26/6/2017. La normativa impone di dotarsi e utilizzare defibrillatori semi-automatici e altri dispositivi salvavita, oltre a garantire la presenza di una persona debitamente formata all’utilizzo del defibrillatore nel corso delle gare e durante le attività sportive svolte al di fuori degli impianti.

Il bando è stato prorogato fino al 30 ottobre 2018 per ricevere le domande di partecipazione. I progetti selezionati saranno pubblicati sulla piattaforma SportSupporter per raccogliere i fondi, attraverso una campagna di crowdfunding, per ottenere in modo gratuito uno o più defibrillatori e la formazione di operatori per l´uso dei dispositivi salvavita.

Per ulteriori informazioni sul bando consultare la sezione apposita del sito di SportSupporter (link: https://www.sportsupporter.it/un_defibrillatore_per_tutti )



