Inserita in Cronaca il 20/09/2018 da Direttore SERATA DI BENEFICENZA AL 37° STORMO Una serata speciale per ospiti speciali



In occasione del cambio comando, il 37° Stormo ha dedicato il tradizionale saluto del Comandante uscente (“Vin d’honneur”) ad una serata di beneficenza a favore dell’Associazione ONLUS “Movimento Apostolico Ciechi” di Marsala.

La serata si è svolta presso il Circolo dello Stormo, alla presenza di molti rappresentanti delle Istituzioni di Trapani e provincia, dei militari e delle loro rispettive famiglie.

I fondi che sono stati raccolti, che verranno interamente devoluti, consentiranno l’acquisto di un computer per ipovedenti. Per la circostanza, il Presidente dell’Associazione, Sig. Antonio Struppa, ha dichiarato di essere “commosso per la solidarietà dimostrata”.

Un’impronta benefica, questa del 37° Stormo, che è stata enfatizzata anche nel prestigoso riconoscimento (Encomio Solenne) tributato al Reparto in occasione della recentissima cerimonia di cambio comando – che ha sancito il passaggio del testimone tra il Colonnello Pilota Salvatore Ferrara (Comandante Uscente) ed il Colonnello Pilota Mauro Gnutti (Comandante Subentrante) – a testimonianza di un significativo impegno che l’Ente ha saputo profondere anche nell’ambito sociale.

****

Il 37° Stormo, che dipende dal Comando Squadra Aerea, è uno dei reparti dell´Aeronautica Militare che assicura la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale per 365 giorni l´anno, 7 giorni su 7, tramite i velivoli F-2000.

Il sistema di difesa nazionale opera attraverso una rete di radar, velivoli e sistemi missilistici, integrata sin dal tempo di pace con quelli degli altri paesi appartenenti alla NATO.