Inserita in Sport il 16/09/2018 da Direttore Cubeda brilla sul podio della 60^ Monte Erice in CIVM Il secondo posto ottenuto in casa nella prima delle tre “finali” del Campionato Italiano avvicina il driver catanese della Cubeda Corse al primo Tricolore personale nel gruppo delle monoposto sull´Osella Fa30: “Prestazione positiva nella ´mia´ Sicilia, ma ora pensiamo già alla Coppa Nissena il prossimo weekend, dove dovremo confermarci”

Erice (TP), 16 settembre 2018. Un importante secondo posto assoluto e di gruppo E2Ss arriva dalla 60^ Monte Erice per Domenico Cubeda. Nel decimo round e prima delle tre “finali” del Campionato Italiano Velocità Montagna 2018 il driver catanese è così di nuovo salito sul podio al volante dell´Osella Fa30 Zytek preparata da Paco74 e da Armaroli e gommata Avon. Il portacolori della scuderia Cubeda Corse si è reso protagonista di due salite di gara competitive sui 5,7 chilometri del tracciato trapanese dopo le soluzioni di assetto scelte per domenica alla luce di una non semplice giornata di prove al sabato, sintomo anche di un efficace lavoro svolto in piena sintonia con la squadra.

Colto con il tempo totale di 5´52”71 il secondo posto di Erice consente a Cubeda di restare in pole position nella rincorsa al titolo italiano del gruppo delle monoposto E2Ss (che sarebbe il primo Scudetto personale) e anche di continuare la battaglia con i migliori nella graduatoria assoluta proprio quando è in vista un altro impegno nella “sua” Sicilia a Caltanissetta, sede della seconda “finale” del CIVM il 21-23 settembre: “La prestazione di Erice è stata positiva - ha dichiarato Domenico nel dopo gara -. Sono soddisfatto, ma certamente cerchiamo sempre di guardare oltre e di far meglio. Abbiamo fatto un ottimo lavoro sui dati raccolti nelle prove ufficiali e portiamo a casa un risultato senza dubbio importante per le classifiche di campionato. Sono felice di esserci riuscito davanti al pubblico siciliano, ora la concentrazione deve però restare alta perché da venerdì a domenica prossima saremo impegnati alla Coppa Nissena e anche nella cronoscalata di Caltanissetta dovremo dimostrarci competitivi per raccogliere gli ulteriori punti che ci mancano”.