(Partanna, 13.09.2018) – Si svolgerà il 15 Settembre 2108, presso le Scuderie del Castello Grifeo di Partanna (Tp), a partire dalle ore 18.30, la premiazione dei vincitori della XXI (ventunesima) edizione del “Premio Nazionale di poesia “città di Partanna” organizzato dall’Associazione Artistica “Il sipario” presieduta da Giuseppe Tusa, con la direzione artistica di Vincenzo Basile, con il patrocinio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione, del Comune di Partanna, dell’I.I.S.S. “D´Aguirre Salemi - Dante Alighieri Partanna” e dell’I.C.S. “Rita levi Montalcini” di Partanna. Questa la classifica dei vincitori per categoria: Ecco i vincitori nelle diverse sezioni. Sezione A: poesia in lingua italiana: primo classificato Torna la memoria di Franco Fiorini - Veroli (FR), secondo classificato Il suono dei passi di Tania Fonte – Palermo, terzo classificato Un’infinita catena di mani di Giancarlo Interlandi - Acitrezza (CT). Sezione B: poesia in dialetto siciliano, primo classificato Sutta lu pilu ’i l’acqua di Vincenzo Aiello - Bagheria (PA), secondo classificato Lu sensu novu d’essiri patri di Giuseppe Caleca -Castellammare del Golfo (TP), terzo classificato Un mi cunfunnu di Laura La Sala - Marineo (PA). Sezione C: giovani promesse, primo classificato Hurrà di Grazia Cassetta Minervino Murge (BT), secondo classificato Fili d’amore di Teresa Piccione – Partanna, terzo classificato Ho ancora bisogno di te di Faur Bianca - Riesi (CL). Sezione D: racconto breve, primo classificato A Pasqua couscous di Pietro Garuccio – Trapani, secondo classifico Con il mare negli occhi di Maria Grazia Alia – Partanna, terzo classificato Una piccola pozza d’acqua di Rosalia Sirchia – Palermo. Sezione E: novellistica, primo classificato Corri corri di Giovanni Perriera – Palermo, secondo classificato Quando è il cuore che non vuole fare morire di Gaetano Spinnato - Mistretta (CT), terzo classificato La clessidra di Pietro Garuccio – Trapani. Testimonial d’eccezione della serata sarà Italo Cucci, scrittore e giornalista Rai. Ospite della strepitosa manifestazione presentata da Elena Pistillo e Filippo Siragusa, Maurizio Indelicato da “Tu si que vales” la trasmissione televisiva di Mediaset (Afu).