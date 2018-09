Inserita in Cronaca il 11/09/2018 da Direttore Castellammare del Golfo - SOLIDARIETÀ DEL SINDACO AD UN DIPENDENTE COMUNALE AGGREDITO «Condanniamo ogni forma di prevaricazione e violenza, fisica e verbale, ed esprimiamo solidarietà e vicinanza al nostro dipendente dell’ufficio tecnico comunale che, nel corso della sua attività lavorativa, è stato aggredito, come da denuncia presentata al locale commissariato di polizia di Stato».

Lo afferma il sindaco Nicola Rizzo che prosegue:

«L’amministrazione comunale è aperta ed attenta a tutte le istanze provenienti dalle fasce sociali che chiedono sostegno come nel caso dei cittadini con disagio economico impegnati nel progetto di utilità sociale “Spiagge pulite”. Condanniamo, però, ogni atto di violenza, verbale o fisica, nei confronti di qualsiasi cittadino e in questa circostanza nei confronti di dipendenti comunali che svolgono il loro lavoro con serietà ed abnegazione, al servizio della collettività. Auspichiamo che simili atti non si ripetano e -conclude il sindaco Nicola Rizzo- auguriamo una pronta guarigione al nostro dipendente comunale».