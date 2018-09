Inserita in Gusto il 09/09/2018 da Direttore FISH&co Licata 16 settembre 2018 - ore 18,30 Una grande kermesse dedicata al cibo di qualità e al bere bene.

Degustazioni, di vino, birra artigiani, mixology, prodotti tipici, ma spazio anche agli chef ed ai cooking show, un esclusivo BBQ PARTY, il Festival della FAUZZA, un laboratorio del gusto firmato Slow Food e il concerto di LA GOVERNANTE.



Dopo due edizioni di enorme successo, a grande richiesta, arriva l’edizione 2018 di FISH&co l’evento dedicato allo Street food made in Sicily.

Sarà una terza edizione molto più ricca, a partire da una location esclusiva, che farà da giusto sfondo alle preparazioni che chef, osti, cuochi, pasticceri gelatai, pizzaioli ed artigiani che prepareranno per una moltitudine di giovani, addetti ai lavori, appassionati che arriveranno a Licata, da ogni dove, per degustare cannoli, arancini, panini con la milza e le migliori espressioni del cibo di strada siciliano.

Ma visto che il protagonista assoluto dell’evento sarà il pesce miglio zero del mare di Licata, non potranno mancare il coppo di fritti, il polpo a strascinasali e tanto, tanto altro.

E come sempre tanta musica, vino e birra artigianale.

Ad ospitare la terza edizione di FISH&co sarà il Marina di Cala del Sole, il moderno porto turistico di Licata. Con posti barca per imbarcazioni fino a 70 metri, in un bacino sicuro e con servizi di eccellenza, Marina di Cala del Sole è un sistema integrato tra mare, water-front e territorio circostante. Il Porto turistico di Licata è ricco di aree verdi, pedonali e ciclabili, con eleganti aree commerciali e di intrattenimento, due borghi residenziali, tutto a pochi metri dal centro storico barocco di Licata.

Inoltre, l’edizione 2018 sarà dedicata alla Fauzza: la pizza licatese. I panettieri ed i pizzaioli licatesi promuoveranno questa antica preparazione tradizionale del borgo marinaro e si impegneranno a realizzarla con l’utilizzo di materie prime di grande qualità, provenienti esclusivamente dalla Sicilia. A FISH&co sarà dunque svelato il marchio che sarà utilizzato per la promozione e la valorizzazione della Fauzza ed il piano di comunicazione che vedrà come protagonisti gli artigiani licatesi.

A celebrare la Fauzza saranno chiamati anche gli altri professionisti della ristorazione: gli chef interpreteranno a modo loro la ricetta e i barman saranno chiamati a realizzare cocktail per l’abbinamento perfetto con il sapore autentico di Sicilia che la pizza licatese rappresenta.

FISH&co si può seguire anche sui social con l’hashtag #fisheco18 e sulla pagina dell’evento FISH&co è un evento YES!, organizzato in collaborazione con l’Azienda Agricola G. Milazzo di Campobello di Licata.

La foto scelta per l’immagine coordinata è di Davide Dutto.

https://www.facebook.com/events/1234607166680895/

Chefs Corner

All’interno di FISH&co l’evento che celebra lo Street FOOD Siciliano ci sarà un angolo dedicato agli chef.

Alcuni dei migliori ristoranti siciliani prenderanno parte all’evento con le loro preparazioni gourmet.

Inoltre, saranno i protagonisti dei cooking show che animeranno l’evento. A partire dalle 19,00 sul palco di FISH&co si alterneranno lo chef Marco Baglieri del Crocifisso di Noto, Peppe Barone della Fattoria delle Torri di Modica, Peppe Bonsignore de L’Oste e Sacrestano di Licata, Accursio Craparo del ristorante Accursio di Modica, Gioacchino Gaglio del Gagini Restaurant di Palermo, Angelo Treno di Al Fogher di Piazza Armerina.

Ognuno degli chef spiegherà il piatto che realizzerà e la propria idea di cucina.

Lo chef Michelin Accursio Craparo del ristorante Accursio di Modica realizzerà La Melanzana, un piatto che celebra la tradizione della caponata e dell’agrodolce nella cucina siciliana.

Lo chef Angelo Treno realizzerà un originale Gulasch di pesce. Marco Baglieri proporrà un originale omaggio al cibo di strada con il Panino, panelle e gambero rosso. La ricetta dell’Oste Peppe Bonsignore darà un omaggio alla FAUZZA: la pizza liceale a cui è dedicata la terza edizione di FISH&co; realizzerà la sua interpretazione di questa preparazione povera utilizzando una alalunga condita con gli ingredienti della FAUZZA.