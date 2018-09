Inserita in Politica il 07/09/2018 da Direttore 15° Slalom automobilistico Venerdì 31 agosto, alle ore 17.00, nello splendido scenario del Santuario di Maria Santissima di Custonaci, sarà presentata al pubblico la 15ª edizione dello Slalom automobilistico "Città Internazionale dei Marmi - Custonaci", valido come Coppa Aci Sport e nel campionato regionale di slalom. Per l´occasione, la scuderia Trapani Corse organizzerà l´esposizione di una selezione di auto da corsa lungo la via del Santuario di Custonaci.



Lo slalom, organizzato dal Promoter Kinisia, si correrà domenica 2 settembre lungo il tratto che da Cornino conduce sino al centro di Custonaci, un percorso di 2.500 metri con dodici barriere di rallentamento.

Sabato 1 settembre, dalle 15.30 alle 19.30, sono previste le verifiche sportive e tecniche in Piazza Riviera a Cornino, domenica alle 9.00 la prima delle tre manches della gara.

Alla presentazione parteciperanno Giuseppe Bica, sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, Assessore alla Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Custonaci, Nicolò Incammisa, presidente della Scuderia Trapani Corse, Giuseppe Licata, presidente Promoter Kinisia.