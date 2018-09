Inserita in Sport il 01/09/2018 da Direttore Marsala Calcio: Acireale – Marsala, i convocati da mister Chianetta Nella mattinata di oggi è avvenuto l´allenamento di rifinitura della vigilia per la Prima Squadra di mister Ignazio Chianetta, impegnata domani (domenica 2 settembre 2018) al “Tupparello” di Acireale (Ct) contro i granata locali per il Primo Turno di Coppa Italia di Serie D 2018/2019. Il turno è in gara unica, non sono previsti i supplementari: per andare a giocare i Trentaduesimi di Finale domenica 9 settembre 2018 (sempre in gara unica, eventuale sede di gioco ed avversaria ancora da stabilire), gli azzurri dovranno vincere al 90´, o in alternativa pareggiare e vincere ai tiri di rigore (come accaduto la settimana scorsa in casa della Sancataldese nel Turno Preliminare).

Sono i 23 i convocati dal tecnico, ecco la lista:

Portieri: Giappone (´01), Jaber Keba, Serenari (´98); Difensori: Benivegna (´00), D´Anna (´00), Fragapane, Galfano (´99), Giardina, Giuffrida (´99), Maraucci, Parisi; Centrocampisti: Candiano, Ciancimino (´99), Corsino, Lo Nigro, Sekkoum, Prezzabile (´99); Attaccanti: Balistreri, Giannusa, Manfrè, Tripoli, Mazzara (´00), Velardi (´00).

Indisponibili: Barraco (att.), Di Girolamo (att. ´00).

Marsala, 01/09/2018