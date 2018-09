Inserita in Cronaca il 01/09/2018 da Direttore Report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 26 agosto al 1° settembre 2018 Personale della Squadra Mobile - ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, B.E.S., nato ad Erice, classe 1992, residente a Trapani, per danneggiamento seguito da incendio;

Personale dell’U.P.G.S.P. - ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, A.A., nato ad Erice ed ivi residente, classe 1971, per tentata estorsione continuata poiché esercitava abusivamente il mestiere di parcheggiatore e P.L., nato a Trapani ed ivi residente, classe 1965, per minacce aggravate; - ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, Z.M.G., nata in Germania e residente a Trapani, classe 1957, per minaccia aggravata, B.C., nata a Pantelleria e residente a Trapani, classe 1958, per furto aggravato di energia elettrica, I.E., nata in Serbia e residente a Trapani, classe 1979 e D.Y., nato in Serbia e residente a Trapani, classe 1976, per lesioni aggravate; - ha segnalato all’A.G., in stato di libertà, B.N., nato ad Erice ed ivi residente, classe 1981, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.; - ha dato esecuzione all’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, nei confronti di G.M., nato ad Erice, classe 1982, poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali;

Marsala, personale del locale Commissariato di P.S. - ha segnalato all’A.G., in stato di libertà, P.P., nato a Marsala ed ivi residente, classe 1983, per maltrattamenti in famiglia; - ha segnalato all’A.G., in stato di libertà, P.F.S., nato a Marsala ed ivi residente, classe 1987, per violenza privata, danneggiamento e minacce;

Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S. - ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, D.S.D., nato a Napoli, classe 1979, per truffa e falsità in scrittura privata, e S.B., nato a Mazara del Vallo ed ivi residente, classe 1956, per minaccia; - ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, M.N., nato a Castelvetrano ed ivi residente, classe 1986, per false dichiarazioni sulla propria identità;

Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S. - ha deferito all’A.G., in stato di libertà, D.S.A., nato a Castelvetrano ed ivi residente, classe 1972, per furto aggravato di autovettura, e E.A., nato a Castelvetrano, classe 1980, per inosservanza delle prescrizioni imposte da un’ordinanza sindacale;

Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S. - ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, A.Y., nato in Marocco, classe 1996, per essersi trattenuto senza giustificato motivo sul T.N. e per non aver esibito documenti idonei alla sua identificazione; - ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, L.A., nato ad Alcamo, classe 1929, e M.S., nato ad Alcamo, classe 1958, per minacce gravi, C.B.M., nato ad Alcamo, classe 1969, per lesioni colpose, nonché M.M., nato in Ucraina, classe 1996, per inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

Castellammare del Golfo, personale del locale Commissariato di P.S. - ha deferito all’A.G., in stato di libertà, D.F., nato a Castellammare del Golfo, classe 1956, per minaccia a P.U. ed inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.;



Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

Posti di controllo operati……………………………………………267 Persone controllate………………………………………………..967 Persone controllate con precedenti di polizia……………………..140 Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….226 Veicoli controllati………………………………………………….322 Obiettivi sensibili controllati………………………………………1437 Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………22 Perquisizioni operate………………………………………………….1 Sequestri ………………………………………………………………1