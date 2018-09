Inserita in Politica il 31/08/2018 da Direttore Intervento in 7° Commissione Politiche Sociale del Cons. Sorbello riguardo l´Avviso di assegnazione in gestione del Centro Anziani di Villa Dante Durante l´adunanza di Giovedì 30 Agosto 2018 della 7° Commissione Consiliare "Politiche Sociali", a nome della Nostra Associazione e di tutte le forze politiche che trasversalmente ci stanno accompagnando in questo percorso, il Consigliere Comunale Salvatore Sorbello (Gruppo Misto) ha esposto la questione dinanzi la Commissione tutta ed alla Presidente di Commissione Cristina Cannistrà la quale, preso atto della situazione, ha convenuto essere opportuno convocare in Commissione durante l´audizione del 6 Settembre P.V. il Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali Domenico Zaccone, responsabile anche del procedimento in oggetto, per sottoporre allo stesso e dinanzi l´aula tutta i quesiti posti riguardo questa vicenda. Esprimendo soddisfazione per quanto accaduto, definendolo un evidente passo in avanti, ringraziamo quanti sin ora abbiano condiviso la causa, una causa ai quali i cittadini attendono risposte e che si mostra sempre più urgente in relazione anche allo stato di crescente degrado del suddetto Centro che rischia di rendere vani gli interventi di ristrutturazione costati al Comune 20000 euro.

A questo link è visionabile l´intervento in aula del Consigliere Sorbello: https://www.facebook.com/farepercambiarelag/videos/2132311303708349/

-Fare Per Cambiare