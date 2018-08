Inserita in Economia il 30/08/2018 da Direttore Convegno: RIFORMA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE EX D.L. 117/2017 “RIFORMA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE EX D.L. 117/2017”

Sabato 8 settembre alle ore 18,00

Sala Consiliare del Comune di Raffadali

(Via Porta Agrigento)





Il Presidente Provinciale dell’A.N.A.S. Agrigento, Nicola MARRO, comunica che sabato 8 settembre alle ore 18,00, a Raffadali, presso la Sala Consiliare del Comune avrà luogo il Convegno “Riforma degli Enti del Terzo Settore ex D.L. 117/2017”.

Il convegno proposto vuole essere un’occasione di discussione e di approfondimento – tra i vari attori interessati – su un tema di grande attualità e importanza per le realtà del terzo settore che quotidianamente si spendono per il bene comune.