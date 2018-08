Inserita in Cronaca il 22/08/2018 da Direttore GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI: EFFETTUATA UNA EVACUAZIONE MEDICA DA UNA UNITÀ A VELA NELLE ACQUE DELLE EGADI NELLA MATTINATA DI OGGI, LA SALA OPERATIVA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI HA RICEVUTO UNA RICHIESTA DI ASSISTENZA MEDICA PER UN PASSEGGERO AFFETTO DA FORTI DOLORI ADDOMINALI A BORDO DI UNA UNITÀ A VELA. DOPO AVER MESSO IN CONTATTO RADIO L’IMBARCAZIONE RICHIEDENTE CON IL C.I.R.M. (CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO), LA GUARDA COSTIERA DI TRAPANI HA INVIATO SUL POSTO LA MOTOVEDETTA CP303 S.A.R. (SEARCH AND RESCUE). IL MEZZO DELLA GUARDIA COSTIERA HA RAGGIUNTO ALLA MASSIMA VELOCITÀ L’IMBARCAZIONE A VELA, NELLE ACQUE ANTISTANTI L’ARCIPELAGO DELLE EGADI A CIRCA 2,5 MIGLIA A NORD DI FAVIGNANA, PER OPERARE L’EVACUAZIONE MEDICA DI UNA VENTISETTENNE AFFETTA DA SINTOMI PROBABILMENTE RICONDUCIBILI A COLICHE RENALI. DOPO IL CELERE TRASBORDO, LA MOTOVEDETTA È PRONTAMENTE RIENTRATA PRESSO IL PORTO DI TRAPANI PER PERMETTERE LE PRIME CURE ALLA DONNA DA PARTE DI PERSONALE DEL SERVIZIO 118 E IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO PRESSO IL LOCALE NOSOCOMIO SANT’ANTONIO ABATE DI ERICE CASA SANTA. IL TEMPESTIVO INTERVENTO DEGLI UOMINI DELLA GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI HA PERMESSO DI FORNIRE LE IDONEE CURE ALLA MALCAPITATA ED EVIDENZIATO, ANCORA UNA VOLTA, L’IMPORTANTE RUOLO, NELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E SOCCORSO, DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI. TRAPANI, 22 AGOSTO 2018