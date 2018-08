Inserita in Cronaca il 20/08/2018 da Direttore Miss Venere 2018: il défilé della bellezza a Catania per la finale Assegnate le ultime fasce regionali, in concorso per il titolo nazionale 100 ragazze

Il défilé della bellezza per eccellenza è Miss Venere 2018, concorso nazionale che volge alla finale, a contendersi il titolo 100 ragazze provenienti da tutta Italia. La kermesse di bellezza si svolgerà sabato 25 agosto e domenica 26 agosto, a Palazzo Platamone nel centro di Catania, sede dell´assessorato alla Cultura del Comune etneo. Il quartier generale delle Miss sarà il prestigioso 4 stelle ´´Marina Palace Hotel´´ nell´area marina protetta ´´Isole dei Ciclopi´´ ad Acitrezza nel catanese. Sabato 25 agosto avrà luogo la prefinale, in sfida 100 ragazze, ma soltanto 60 miss accederanno alla finale di domenica 26 agosto. L´evento è patrocinato dal Comune di Catania e dalla Regione siciliana. La manifestazione è organizzata da Metropolitan Generation, Antonio Russo sarà il coreografo nazionale. Le ultime fasce assegnate sono: Miss Venere Sicilia, Sofia Bianchi 18 anni di Palermo; Miss Venere Lazio, Martina Di Maria 23 anni, di Roma; Miss Venere Calabria, Enza Ciracì 21 anni, di Corigliano Calabro; Miss Venere Venezia, Regina Pulzato 22 anni, di Padova; Miss Venere Lombardia, Martina Riboldi 16 anni, di Milano; Miss Venere Abruzzo, Miriana Paciotti 20 anni, di Fonte Nuova; Miss Venere Toscana, Martina Ceccarelli 17 anni; Miss Venere Messina, Aurora Di Giglio 16 anni. La Presidenza Nazionale composta dal Presidente Fabrizio Dia, Miss Venere 2014 Kiara Ferretta, Elisa Rini coordinatrice nazionale e Chiara Taravella fotografa nazionale, ringrazia gli agenti regionali per l´ottimo lavoro svolto : Claudio David, Simona Proietti, Paolo Faroldi, Jose Pappalardo, Laura Campanozzi, Teresa Mingrone. A supportare l´iniziativa lo sponsor nazionale della finalissima L.O.P. Liquid, l´eccellenza siciliana dei liquidi per sigarette elettroniche.