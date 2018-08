Inserita in Tempo libero il 05/08/2018 da Direttore Passaggio di Campana a.s. 2018/19 - Rotaract Club Trapani Si è tenuta sabato 4 agosto, presso la sala “Kaleidos – Ristouliveto”, la tradizionale cerimonia del Passaggio di Campana del Rotaract Club Trapani, Distretto Sicilia – Malta 2110.



La cerimonia ha visto il passaggio di cariche tra il Presidente uscente Alessandro Vona e il Presidente entrante Alessandro Mangione.



L’evento si è rivelato tra i più partecipati degli ultimi anni sociali. Hanno, infatti, preso parte i soci del club, graditi ospiti e autorità civili tra cui il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Presente il Rappresentante Distrettuale Rotaract Distretto 2110 Sicilia – Malta Giovanni Pillitteri, numerosi Past RRD e, per il Rotary Club padrino, l’attuale Presidente Patrizia Rizzo e il Past President Giuseppe Cognata.



A dare il benvenuto presentando la cerimonia i nuovi Prefetti del Club Vito Fabio Saccà e Carla Gabriele.



Durante la cerimonia il Presidente uscente Alessandro Vona nel suo discorso di commiato, dopo i saluti di rito, ha illustrato le attività svolte durante l’anno sociale appena trascorso, porgendo un sentito ringraziamento ai soci e all’intero Consiglio Direttivo per la partecipazione e l’impegno profuso. In particolare, particolarmente emozionato poiché per raggiunti limiti di età si accinge a dover lasciare il club, ha avuto il piacere di condividere con i presenti alcuni momenti importanti del suo percorso







rotaractiano manifestando la sua gioia nell’aver fatto parte di una realtà associativa così importante ed impegnativa. È quindi giunto il momento del conferimento ufficiale del mandato al nuovo Presidente il quale ha illustrato alcuni punti che verranno portati avanti con impegno durante l’anno sociale quali la promozione di iniziative benefiche e di sviluppo del nostro territorio.



Tra le tante emozioni della serata si è anche assistito all’uscita dal club per sopraggiunti limiti di età anchei soci Valeria Di Capizzi, Davide Maria Gabriele e Sara Battaglia, quest’ultimi due Past President del club l’uno per l’a.s. 2015/16, l’altra per l’a.s. 2016/17. A loro non possiamo che rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto in questi loro anni da rotaractiani e per l’amicizia di cui ci hanno fatto dono.