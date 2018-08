Inserita in Cronaca il 01/08/2018 da Direttore Una mazarese ed una alcamese passano alle finali regionali di Miss Italia La stella di Miss Italia, il concorso che quest’anno compie 79 anni, è tornata a splendere ieri sera presso il Camping "El Bahira" di San Vito Lo Capo, per la selezione regionale organizzata dall’eclettico patron Salvo Consiglio. Un appuntamento in una splendida location che ha visto la partecipazione di venti candidate provenienti da tutta la regione. Per l’occasione è stata allestita una imponente scenografia che ha avuto davanti a sé una lunga scalinata rappresentando il giusto corollario alle aspiranti reginette di bellezza, acconciate magnificamente da Bartolo di Vis a Vis, che sono state in passerella davanti alla attenta giuria, presieduta dall’ avvocato Antonio Marino, con costumi elegantissimi, sportivi e da bagno. Una serata che ha avuto come filo conduttore il consueto stile Miss Italia intriso di bellezza e buon gusto per uno show che rimane il più amato dagli italiani. Il successo è andato alla diciottenne Irene Adamo di Partinico che ha conquistato la fascia di Miss El Bahira. A seguire Allegra La Tona di Cammarata (Miss Rocchetta Bellezza). Terza posizione per l’alcamese di 18 anni, Chiara Culmone, eletta Miss Love’s Nature. Quarta la ventenne Aurora Picone di Palermo. Quinta la mazarese Noemi Bonanno di 21 anni (Miss Interflora). Sesta posizione per Marika Finazzo di Cinisi. Le sei ragazze fasciate sono state ammesse alle finali regionali che si svolgeranno per quasi tutto il mese corrente. La manifestazione è stata presentata con grande professionalità da Chiara Esposito (Miss Sicilia 2016), una delle prof della trasmissione Rai, L’Eredità, e Antonello Consiglio. L’appuntamento, che ha visto la direzione artistica di Agata Fanzone, è stata allietata da ospiti di diverso genere che hanno portato momenti di autentica spensieratezza al numeroso pubblico presente. Alla manifestazione è stata legata una sfilata di abiti da sposa firmati “Si…Sposi”. Erano presenti come ospiti Anna Passalacqua, Miss Sicilia 2015, e Annalisa Buonocore, Miss Sicilia 2017.