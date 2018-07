Inserita in Sport il 29/07/2018 da Direttore MARTEDÌ 31 LUGLIO, 4° APPUNTAMENTO CON “YOGA ITINERANTE” NELLA SPIAGGIA SELVAGGIA DI POZZITELLO Ultimo grande appuntamento con "Yoga Itinerante". Dopo l´ottimo colpo d´occhio e la serata all´insegna del vero benessere all´imbrunire fra i resti della Chiesa di Sant´Ignazio, martedì 31 luglio alle 19:00, l´associazione Asd Mindful Yoga & Fitness e l´Associazione Altrove Project, invitano gli appassionai di Yoga, cultura e ricerca dell´equilibrio psico-fisico presso la spiaggia selvaggia di località "Pozzitello" (Puzziteddu reef), zona del lato ovest del lungomare di Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara.

In occasione di quest´ultima tappa alla riscoperta del benessere e dell´equilibrio fra anima e corpo in mezzo alle bellezze della costa occidentale della Sicilia, l´istruttrice Giusy Gennaro darà vita ad una lezione dedicata allo Yoga dinamico “Backbending“. Al termine, tutti coloro i quali amano trascorrere qualche attimo in più al tramonto, sono invitati presso il vicino "Wind Resort" per un aperitivo o semplicemente per stare un po´ insieme.

Si consiglia portare con se tappetino o telo, abbigliamento leggero e stomaco vuoto.

Le Associazioni ringraziano tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione di queste giornate all´insegna della cultura e del relax.

Quota di partecipazione: Soci (Altrove Project e Asd Mindful Yoga): 5€ Non soci (singola lezione): 10€ Per informazioni, contattare: Carlo: Whatsapp/Tel: 3498779910 Email: projectaltrove@gmail.com Facebook: Altrove project