Inserita in Politica il 22/07/2018 da Direttore Si è svolta l´Assemblea Regionale con i Presidenti Provinciali e Zonali del Piemonte dell´Anas. Si è svolta, come da programma, l´Assemblea Regionale con i Presidenti Provinciali e Zonali del Piemonte dell´Anas.

L´Assemblea convocata dal Presidente Regionale, Carlo Natale Procopio, aveva diversi obiettivi, ma quello sicuramente più importante, è quello di illustrare le novità introdotte con la "Riforma del Codice del Terzo Settore". Quali sono gli adempimenti sulla classe dirigente dell´associazione, le prospettive e soprattutto gli obiettivi da raggiungere come Anas Piemonte

L´Assemblea ha visto una grande partecipazione da parte di tutti i Presidenti delle varie articolazioni regionali.