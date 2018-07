Inserita in Economia il 20/07/2018 da Direttore Carmelo Giuffré tra i membri dell’Advisory Board Sicilia di Unicredit Capo d’Orlando, 20/07/2018 - Carmelo Giuffré, Amministratore e fondatore di Irritec, è tra i membri dell’Advisory Board Sicilia di Unicredit, organismo consultivo creato dalla banca e insediatosi il 17 luglio scorso a Palermo. L’Advisory Board di Unicredit, nasce con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza dei singoli territori, dei settori rilevanti e delle tematiche sociali locali fornendo un contributo positivo allo sviluppo del business in Sicilia. Gli Advisory Boards territoriali sono in totale 7 in Italia, corrispondenti alle 7 macro aree di riferimento della banca. Il consiglio siculo sarà presieduto da Carmelo Papa e rappresenterà uno strumento di confronto sulle dinamiche siciliane, un laboratorio nel quale sperimentare progettualità condivise tra la banca e i rappresentanti del territorio. L’Amministratore di Irritec, società leader mondiale nel campo dell’irrigazione con un’esperienza ultra quarantennale nel settore, sarà consigliere all’interno di un gruppo di 15 componenti scelti tra i maggiori esponenti di riferimento del mercato locale e di realtà socioeconomiche di rilevante interesse. I componenti del gruppo metteranno al servizio dell’Advisory Board Sicilia le sue competenze per contribuire allo sviluppo sostenibile del business e della Sicilia.

Irritec è tra le prime aziende ad aver introdotto in Italia 40 anni fa prodotti per l’irrigazione a goccia. Oltre ai 5 stabilimenti italiani, Irritec è presente con sedi di produzione in Spagna, Messico, Brasile e Stati Uniti divenendo un punto di riferimento per il settore irriguo in campo internazionale. Importanti e strategiche sedi commerciali sono operative in Algeria, Germania e Cile. Grazie ad un’efficiente rete produttiva, costituita da diverse realtà consociate e ad una ben distribuita rete commerciale, i prodotti ed i servizi offerti raggiungono in modo capillare più di 140 paesi in tutto il mondo. Attraverso la serietà e la competenza di oltre 700 dipendenti che lavorano nel mondo, Irritec si rivolge a coltivatori, distributori, grossisti e dettaglianti, dall’agricoltura al giardinaggio, dal landscaping all’acquedottistica.