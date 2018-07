Inserita in Gusto il 16/07/2018 da Direttore 1° edizione di Lìccati Sicily Food Fest Dal 20 al 29 Luglio si svolgerà a Castellammare del Golfo, Parco Urbano Villa Olivia, la 1° edizione di “Lìccati Sicily Food Fest”, un vero e proprio concentrato di profumi, sapori e colori. Gusto per la tradizione e amore per le origini saranno i due attori principali di questo viaggio fra le eccellenze enogastronomiche siciliane! Si potranno gustare oltre 100 specialità tipiche nella meravigliosa cornice del Parco Urbano Villa Olivia: un luogo attraente per accogliere in un’unica location gli appassionati del cibo e della Sicilia. Vi aspettiamo per questo evento, dal 20 al 29 Luglio, che offrirà atmosfere uniche da vivere, assaporare e raccontare! Ingresso libero ogni giorno a partire dalle ore 18.00 con degustazione a ticket.