Inserita in Cultura il 14/07/2018 da Direttore CAPO D´ORLANDO (ME), PRESENTATO IL NUOVO LIBRO DI SALVO ANDÒ. È stato presentato a Capo d’Orlando, in piazza Giacomo Matteotti, il nuovo libro dell’ex ministro della Difesa e rettore emerito dell’Università di Enna, il costituzionalista Salvo Andò, dal titolo “Un altro Mediterraneo è possibile”. Sono intervenuti, insieme all’autore, anche il docente universitario Antonio Matasso, che ha introdotto e coordinato i lavori, nonché Gioacchino Onorati, editore di “Aracne”, la casa editrice che ha dato alle stampe il volume. Ha partecipato altresì lo scrittore orlandino Franco Valenti, unitamente a numerosi interventi dal pubblico, tra cui quelli del docente universitario Carlo Paterniti, dell’ex parlamentare nazionale Francesco Barbalace e di Piero Fagone, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Il dibattito ha affrontato vari aspetti del volume, dalle Primavere arabe alla questione dei diritti umani nel mondo islamico, senza tralasciare gli attuali scenari geopolitici mediterranei ed il possibile ruolo della Sicilia e del Sud Italia. Al termine dell’iniziativa, è stato reso noto che la Fondazione “Nuovo Mezzogiorno”, presieduta dallo stesso Salvo Andò, aprirà presto una sede nei Nebrodi, il cui responsabile sarà Antonio Matasso.

Messina, 14 luglio 2018.