Inserita in Cultura il 14/07/2018 da Direttore Terra di Nessuno una video performance MASBEDO a Manifesta 12 Palermo Terra di Nessuno una video performance 20 luglio 2018, ore 21 Arena La Sirenetta, Mondello (Palermo) Manifesta 12 Palermo riapre l’Arena La Sirenetta con Terra di Nessuno, video performance dei MASBEDO e proiezione del film di Mario Baffico

www.masbedo.org

www.inbetweenartfilm.com





Dopo l´installazione all´Archivio di Stato di Palermo intitolata Protocol 90/6 e ispirata alle vicende umane e professionali del regista Vittorio De Seta, il duo artistico MASBEDO dà vita a un nuovo capitolo del progetto Videomobile, l’articolata video installazione multi canale concepita come ritratto della città di Palermo e del suo contesto socioculturale attraverso la rilettura della storia del cinema.

La video-performance Terra di Nessuno – che andrà in scena venerdì 20 luglio alle ore 21 come incontro inaugurale del Film Programme di Manifesta 12 Palermo all’Arena La Sirenetta –costituisce infatti il secondo appuntamento di una trilogia di momenti performativi che nascono dal progetto esposto nella sede di Palazzo Costantino fino al prossimo 4 novembre.

Questa volta, a ispirare gli artisti è la travagliata storia di un film diretto in Sicilia nel 1939 dal regista Mario Baffico, Terra di Nessuno, la cui sceneggiatura è tratta da due novelle di Luigi Pirandello, Requiem Aeterna Dona Eis Domine (1913), incentrata sulla lotta di un paese per il diritto di umanità, ossia la possibilità di seppellire i propri defunti in una terra in cui si vive e si lavora, e Romolo (1915), che racconta il sogno di un uomo che vuole fondare una città ideale.

Proiettata per la prima volta in Sicilia, la pellicola di Baffico affronta potenti contenuti sociali – dallo scontro tra contadini e latifondisti fino a un´ansia rivoluzionaria di giustizia sociale, di fedeltà all´utopia – e per l’epoca decisamente “sovversivi”. Quando uscì, attirò sin da subito la censura del regime fascista, che causò rallentamenti e intoppi nella produzione fino alla sparizione del film, che nell’immediato secondo dopoguerra risultava definitivamente perduto. L´unica copia superstite viene casualmente ritrovata presso la Library of Congress di Washington alla fine degli anni Sessanta: qui venne infatti trattenuta come "preda bellica" dopo essere stata confiscata nei magazzini di una società di distribuzione italiana nel 1941. Il primo a visionare il film ritrovato è il regista John Cassavetes, che ne riconosce il coraggio e l’anticonformismo dei contenuti e, dal punto di vista visivo, lo paragona a un “western” ante litteram. Il film fu poi consegnato alla Cineteca Nazionale di Roma soltanto nel 1981, seppur mancante di due rulli di otto in totale.

Proprio in questo vuoto, su questa ferita, intervengono i MASBEDO, performando dal loro Videomobile le sequenze mancanti, generando così nuove immagini.

I temi del film, d´altronde, sono esattamente gli stessi delle vicende della nostra quotidianità. Le immagini dei MASBEDO diventeranno un ponte tra l´esistente e il mancante, tra il passato e il presente, tra il cinema e le arti performative. Le nuove scene saranno sonorizzate live da Alberto Turra, indiscusso talento della scena avant jazz milanese, e da Ramon Moro, trombettista con un’inconfondibile impronta stilistica, individuabile in ogni occasione per il suono visionario e immaginifico.

Terra di Nessuno e Videomobile sono opere commissionate da Manifesta 12 per Il Giardino Planetario. Coltivare la Coesistenza, e prodotte da Beatrice Bulgari per In Between Art Film. A partire dal 20 luglio, il Manifesta 12 Film Programme si articolerà in un calendario di proiezioni previste ogni settimana, dal giovedì alla domenica, fino al 9 settembre. Il programma completo di film ed eventi è disponibile online al www.manifesta12.org/film-programme

Le proiezioni sono gratuite e aperte a tutti, e prevedono un momento introduttivo iniziale e un Q&A conclusivo alla presenza del regista. Il film programme è prodotto da In Between Art Film, Italia e promossa da Vidi Square e Sicilia Film Commission, Ufficio Speciale per il Cinema e l´Audiovisivo con l´Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. Le programmazione dell’arena La Sirenetta sono promosse dal Progetto di Riqualificazione Urbana Infrastrutture e Sicurezza della Città di Palermo.

MASBEDO è un duo artistico composto da Nicolò Massazza (1973) e Iacopo Bedogni (1970).

Vivono a Milano e lavorano insieme dal 1999, con un focus particolare sulla video arte e le installazioni. La loro pratica si esprime attraverso il linguaggio del video e in forme differenti, con performance, pièce teatrali, installazioni, fotografia e recentemente cinema. Il loro linguaggio è tra i più innovativi nel campo dell´arte contemporanea, grazie alla loro capacità unica di riunire diverse forme d’arte e una molteplicità di forme espressive in un’unica voce.

La loro ricerca artistica si è spesso concentrata sul tema dell´incomunicabilità, mettendo in evidenza – attraverso lavori dal taglio molto intimo o, al contrario, dal forte sentimento antropologico, sociale e politico – i paradossi insiti nella nostra società globalizzata e iper-connessa. Il pubblico è sempre al centro del loro interesse, coinvolto e ingaggiato con immagini, installazioni immersive o video performance, con un approccio di perfetta sintesi tra teatro, performance, architettura e video.

In Between Art Film è una casa di produzione cinematografica fondata nel 2012 da Beatrice Bulgari e specializzata nella produzione di film e documentari che si basano sull’interdisciplinarietà e lo scambio tra i diversi linguaggi artistici del nostro tempo.

In Between Art Film è presente in importanti collaborazioni di carattere istituzionale e partnership culturali tra cui: vice versa Padiglione Italia, 55. Esposizione Internazionale d´Arte della Biennale di Venezia (Venezia, 2013); Biennale de l’Image en Mouvement (Centre d´Art Contemporain Genève, 2016); miart (Milano 2016, 2017, 2018); Tate Film (Londra, 2017); MAXXI Videogallery (Roma, 2017, 2018); Il Mondo Magico Padiglione Italia, 57. Esposizione Internazionale d´Arte della Biennale di Venezia (Venezia, 2017); Documenta 14 (Atene - Kassel, 2017), Lo Schermo dell’Arte (Firenze, 2017), Manifesta 12 Palermo (Palermo, 2018).