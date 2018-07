Inserita in Cultura il 03/07/2018 da Direttore CATANIA - 75° Anniversario dello Sbarco in Sicilia, Conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni commemorative Mercoledì 4 luglio, alle ore 10,30, nella sala Phil Stern Pavillon, accanto all´ingresso del Museo dello Sbarco in Sicilia, 1943, alle Ciminiere di viale Africa, si terrà la conferenza stampa per presentare il programma di manifestazioni commemorative in occasione del 75° anniversario dell´inizio di quella che è passata alla storia come l´ Operazione Husky, che vide impegnate le forze anglo americane in Sicilia, nell´estate del 1943. Interverranno: il sindaco della Città metropolitana, Salvo Pogliese, l´assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo, l´assessore comunale Sergio Parisi, lo storico e docente Ezio Costanzo e Riccardo Tomasello, presidente della cooperativa sociale Bios, che coordina gli eventi.

Catania 2 luglio 2018