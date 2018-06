Inserita in Cronaca il 30/06/2018 da Direttore Punta Capreria all’interno della R N. O. dello Zingaro, cerimonia di commemorazione del 70° anniversario dell’uccisione del Finanziere Vincenzo MAZZARELLA, dal famigerato gruppo del Bandito Giuliano Nella mattinata odierna, in località Punta Capreria all’interno della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, si è svolta una breve ma significativa cerimonia di commemorazione del 70° anniversario dell’uccisione del Finanziere Vincenzo MAZZARELLA, caduto il 30 giugno 1948, all’età di 28 anni, per mano di fuorilegge appartenenti alla famigerata banda Giuliano.

La cerimonia è stata presieduta del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Sebastiano Galdino, ed ha visto la sentita partecipazione, oltre che delle Autorità militari, civili e religiose della Provincia, anche del nipote omonimo del Finanziere commemorato, luogotenente dell’Esercito in congedo.

Al Finanziere MAZZARELLA, fulgida icona di Finanziere che ha adempiuto il proprio dovere con eroica generosità e lealtà, è stata conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria con Decreto Presidenziale del 10 febbraio 1953.

Originario di Caserta, si era arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza dopo aver già servito la Patria durante la seconda guerra mondiale combattendo come artigliere in Africa Settentrionale. Dal 1° gennaio 1948 fu assegnato alla Brigata litoranea di Scopello.

Quella fatidica mattina del 30 giugno di settanta anni fa, durante un ordinario servizio di perlustrazione, il Finanziere Vincenzo Mazzarella si imbatté in due malviventi armati di mitra e, benché perfettamente consapevole del pericolo di vita che avrebbe corso, decise di compiere il proprio dovere fino in fondo, senza derogare al fedele rispetto delle regole.

Intimò l’alt, esplose un colpo in aria e affrontò con gagliardo coraggio i fuorilegge, ma fu colpito al petto da una letale raffica di mitra probabilmente esplosa dal bandito Giuseppe Passatempo, detto “il boia”, proprio colui che, poco più di un anno prima, il 1° gennaio 1947, era stato tra i più feroci autori della tristemente nota strage di Portella della Ginestra.

La cerimonia odierna si è svolta in un’area prossima al luogo esatto dell’omicidio, sulla quale il 9 aprile del 2005, in ricordo della Medaglia d’Argento al Valor Militare Vincenzo Mazzarella, fu eretto un cippo commemorativo con targa in bronzo. In quella stessa circostanza fu altresì intitolata alla sua memoria la via principale di Scopello.

Il nome del Finanziere Mazzarella è stato attribuito anche alla Caserma sede del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Palermo e a un’unità navale del Corpo (guardacoste G.111, classe Corrubia) in dotazione al Reparto Aeronavale di Vibo Valentia.