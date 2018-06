Inserita in Cultura il 26/06/2018 da Direttore Nuovi orari di apertura al pubblico all’ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica da domenica 1° luglio Nuovi orari di apertura al pubblico all’ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, da domenica 1° luglio: l’ingresso, anche per i mesi di agosto e settembre, sarà consentito dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 17 alle ore 23. Questi, invece, gli orari delle visite guidate: 10.30, 11, 12, 17.15, 18, 19, 20.30 e 21.30. Domenica 1° luglio, come ogni prima domenica del mese, l´ingresso sarà gratuito. Per tutti gli altri giorni, invece, il biglietto d’ingresso è di 6 euro e l’ingresso è gratuito per i minori, fino a 18 anni. La visita guidata multilingue, per conoscere il passato legato alla popolazione locale e alla tonnara, è gratuita. I biglietti sono in vendita solo presso il museo. Per informazioni si può telefonare al 3245631991 o scrivere alla mail exstabilimentoflorio@comune.favignana.tp.gov.it

L’ex Stabilimento Florio, tra i musei più visitati, estesi e completi del Sud Italia, è presente su tutti i canali social fra cui Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Google+ e Tumblr.

Dal 9 luglio al 25 agosto ospiterà, per il 5° anno consecutivo, la rassegna letteraria “L´altra marea - Approdi d´autore alla Tonnara Florio di Favignana”, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati: il progetto culturale che ruota attorno a letteratura, saggistica e grandi inchieste, che vuole essere un momento di incontro e di dialogo sui libri, con la presenza di autori ed editori.