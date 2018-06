Inserita in Cronaca il 25/06/2018 da Direttore Comunicazione CONCORSO DI IDEE “VISIT CEFALÙ” Si comunica che si concluderà entro il mese di luglio, la valutazione degli elaborati del concorso di idee “Visitcefalu”, indetto dall’assessorato al turismo, eventi di richiamo e attività produttive, del Comune di Cefalù, diretto da Simone Lazzara. In seguito al cospicuo numero di progetti presentati, l´amministrazione ha infatti deciso di prolungare il periodo di verifica, la cui deadline era stata precedentemente fissata per il 25 giugno 2018, in modo da consentire alla commissione esaminatrice di vagliare al meglio tutto il materiale. Il concorso, riguarda la creazione di un brand identificativo, un logo, per la promozione turistica della città costiera in provincia di Palermo. Per avere maggiori informazioni, ecco il link della comunicazione ufficiale. In allegato troverete anche il bando, il comunicato e l´avviso della proroga, relativi al concorso di idee.