Inserita in Economia il 25/06/2018 da Direttore RIVOLUZIONE NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A MARSALA Grande traguardo per l´Amministrazione Di Girolamo

Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, presenti gli assessori Agostino Licari (vice Sindaco), Rino Passalacqua, Andrea Baiata e Salvatore Accardi, ha comunicato che presto a Marsala verrà rivoluzionato il parco autobus dello Sma. Dei 30 autobus in dotazione ne verranno sostituiti ben 20 (Gli euro 0 e 1 in dotazione al Comune da quasi 40 anni). Un grande traguardo per il trasporto pubblico locale che va a merito dell´Amministrazione Di Girolamo che ha partecipato con successo a un bando europeo aggiudicandosi la fornitura di

•N° 6 Autobus euro 6 da 12,00 m; •N° 5 Autobus euro 6 da 11,00 m; •N° 5 Autobus euro 6 da 6,50 m; •N° 4 Autobus euro 6 da 6,00 m;

Per un valore di € 4.324.900,00 in sostituzione di

•N° 5 – Euro 0 •N° 2 – Euro 1 •N° 6 – Euro 2 •N° 7 – Euro 3

La stazione appaltante sarà la Regione Siciliana. Nel corso della odierna conferenza il Sindaco Di Girolamo ha anche ribadito che occorre, ora più che mai, attuare la raccolta differenziata e che l´iter per la realizzazione della "bretella" fra lo svincolo dello scorrimento veloce (lato Ospedale) e l´uscita della A29 dell´autostrada Palermo-Mazara del Vallo prosegue in maniera ottimale.