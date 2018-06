Inserita in Cultura il 24/06/2018 da Direttore IN CALABRIA, A VILLAPIANA, SI SVOLGERÀ LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA GIOVANE POESIA ITALIANA AL FEMMINILE Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, con inizio alle ore 21, la giovane poesia italiana al femminile sarà protagonista nel centro storico di Villapiana. La prima edizione della Kultazione – Festival di poesia italiana al femminile. Poetesse nate a partire dal 1990 (www.kultazione.it) è organizzata da Macabor Editore con il patrocinio del comune di Villapiana (CS). Cinque sono le giovani poetesse protagoniste quest’anno: Ilaria Caffio, Clery Celeste, Maria Girardi, Giulia Martini, Eleonora Rimolo. Insieme a loro due ospiti importanti: la poetessa francese Laure Gauthier e il poeta e critico milanese Marco Vitale. È prevista, inoltre, la partecipazione di Marta Celio, Pino Corbo, Gianni Mazzei, Gabriella Serrone, Emilia Sirangelo e Mara Venuto. Saranno due giorni in cui il bellissimo centro storico villapianese diventerà lo scenario perfetto per sottolineare il valore della giovane poesia italiana del nostro tempo. Sabato 30 giugno alle ore 21 il Festival sarà aperto dall’Assessore al Turismo Stefania Celeste e dal sindaco di Villapiana Paolo Montalti. Successivamente Mara Venuto, Pino Corbo, Gianni Mazzei, Marta Celio ed Emilia Sirangelo converseranno rispettivamente con le giovani poetesse Ilaria Caffio, Clery Celeste, Maria Girardi, Giulia Martini, Eleonora Rimolo. Tutte le conversazioni saranno precedute da una performance realizzata da Rosy Parrotta e la Compagnia Teatrale "Khoreia 2000" ispirata dai libri delle giovani protagoniste. Nel programma di domenica 1 luglio sono previste le conversazioni di Gabriella Serrone con la poetessa francese Laure Gauthier , quella di Bonifacio Vincenzi con il poeta Marco Vitale; le relative performances di Rosy Parrotta e la Compagnia Teatrale "Khoreia 2000"; la lettura di alcune poesie da parte di Placido Bonifacio. La seconda parte della serata sarà caratterizzata da una Conversazione/ Reading tra le poetesse Ilaria Caffio, Clery Celeste, Maria Girardi, Giulia Martini ed Eleonora Rimolo. Alla fine della serata il Sindaco di Villapiana Paolo Montalti chiuderà ufficialmente la prima edizione del Festival. I tempi della Kultazione – Festival di poesia italiana al femminile. Poetesse nate a partire dal 1990 saranno dettati dalla Voce guida dell’ideatore e direttore artistico del Festival, Bonifacio Vincenzi.