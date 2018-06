Inserita in Sport il 23/06/2018 da Direttore 2^ Edizione dello Slalom automobilistico - Monte Bonifato - Cittá di Alcamo Si corre domani, domenica 24 giugno, la seconda edizione dello slalom "Monte Bonifato – Città di Alcamo", una delle gare automobilistiche più attese in provincia di Trapani, in un territorio che da sempre mostra grande passione per i motori.

Alla gara, organizzata per la parte tecnica dal Promoter Kinisia, d’intesa con un comitato di appassionati locali, sono iscritti novantotto piloti, tra cui quattro donne. Oggi, sabato 23 giugno, dalle 15.30 alle 19.30 nella centralissima Piazza Bagolino di Alcamo, che si annuncia affollata da tanti appassionati, sono previste le verifiche tecniche e sportive mentre la direzione gara ed il parco chiuso saranno in vetta, nello spazio antistante l’Hotel “La Funtanazza”.

Domani, alle 9.00, agli ordini del direttore di gara Fabrizio Perri Fioravanti di Cosenza, sarà dato il via alle prima delle tre manche in cui si articola la gara. Il tracciato (2.950 metri con nove postazioni di rallentamento a quattro barriere) è parte di quello della mitica cronoscalata Monte Bonifato che, per tredici edizioni, fu punto di riferimento, insieme alla Monte Erice, degli appassionati delle gare in salita non solo in provincia, ma in tutta la Sicilia. Il gruppo più numeroso, diciassette vetture è quello delle attività di base, mentre sono tredici le vetture nel gruppo A e nel gruppo Speciale slalom. Il servizio cronometraggio è stato affidato all’Associazione “Giovanni Sardo”di Trapani.