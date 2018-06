Inserita in Sport il 23/06/2018 da Direttore Tutto pronto per la special edition di Street Workout, domenica 1° luglio a Mazara Saranno alcuni dei luoghi più attrattivi della bella città di Mazara del Vallo ad ospitare, domenica 1° luglio, una special edition di Street Workout, la nuova frontiera del fitness all’aria aperta che promuove anche la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

“Non vediamo l’ora di presentare la nostra bellissima città ai gruppi che verranno da Roma, da Palermo, Pisa, Castelvetrano, Marsala, Partanna, e di dare modo ai gruppi mazaresi di conoscerla meglio, o comunque di viverla in maniera diversa”. Ci tiene tanto Paolo Calandrino, organizzatore dell’evento, a sottolineare la valenza culturale dell’evento. “Faremo una passeggiata allenante all’ora del tramonto tra alcuni dei luoghi più belli di Mazara. In particolare, abbiamo scelto cinque tappe: Piazza della Repubblica, Piazza Plebiscito, La Villa, Piazza Mokarta, infine la Baia del Conte. Ai partecipanti racconteremo un po’ di ciascuna di queste location prima di iniziare gli esercizi fitness all’aria aperta. Street Workout è infatti un’attività divertentissima che coniuga perfettamente cultura e sport”.

Otto le discipline fitness che i presenter proporranno ai partecipanti: functional training, pilates, zumba, yoga, thai fit, insanity, functional boxe, functional body weight. “Ma non è necessario essere pre allenati- ci tiene a precisare Calandrino- basta avere voglia di divertirsi e di mettersi in gioco. Sia la camminata allenante che gli esercizi a corpo libero sono infatti un po’ alla portata di tutti”.

Agli appassionati di sport e ai curiosi che parteciperanno verranno date in dotazione delle cuffie wireless per ascoltare musica e comandi degli istruttori.

Lo start dell’evento è previsto alle ore 19.30 di domenica 1° luglio da Piazza della Repubblica, e si concluderà presso la Baia del Conte, il nuovo lido cittadino.

E’ questa una special edition di Street Workout perché vedrà la partecipazione degli ideatori del format workout italiano, i romani Simone Massaro e Maria Intorto- che porteranno con loro una rappresentanza di presenter/ istruttori da Roma- e la presenza dei migliori presenter siciliani, da Palermo, Partanna, Castelvetrano, Marsala.

*Per partecipare è necessario prenotare le cuffie al 391- 7017899, info@streetworkout.fit