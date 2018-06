Inserita in Sport il 23/06/2018 da Direttore LA SQUADRA DELLA PARROCCHIA S. PIETRO VINCE IL TORNEO DI CALCIO A 5​ È stata la squadra della parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo a vincere il torneo di calcio a 5 organizzato presso il campo in erba sintetica della “Fondazione San Vito Onlus” di via Casa Santa. Nella finale disputata con la squadra “Giovani in lab”, la formazione della parrocchia San Pietro ha avuto la meglio, vincendo il torneo. Il terzo posto è andato alla formazione “Voci dal Mediterraneo”, quarto alla squadra della parrocchia “San Lorenzo” di Mazara del Vallo. La premiazione è stata l’occasione anche per assegnare i premi al super cannoniere del torneo, Simone Vitale con 31 goal e ai cannonieri delle singole squadre: Francesco Pisciotta, 18 goal, parrocchia San Pietro; Karim Harrazi, “Voci dal Mediterraneo”; Walter Margiotta, 3 goal, parrocchia San Lorenzo; Alessio Ferro, 14 goal, “Giovani in lab”. Alla squadra vincitrice è stata assegnata per un anno la coppa, poi il trofeo verrà rimesso in gioco per la nuova assegnazione durante la prossima edizione del torneo.