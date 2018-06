Inserita in Politica il 20/06/2018 da Direttore IL 21 GIUGNO LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO – PROGETTO VIZZINI ORDINARIO Ogni 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata del Rifugiato, istituita nel 2000 per ricordare la condizione di milioni di persone costrette a fuggire dai loro Paesi a causa di persecuzioni, torture, violazioni di diritti umani, conflitti.

Anche nei Comuni di Vizzini, San Cono, Raddusa, Grammichele, e Mineo che ospitano gli SPRAR gestiti dalla Cooperativa San Francesco – e su Mineo lo SPRAR per MSNA gestito in ATI con la Cooperativa Opera Prossima-, sarà festeggiata tale ricorrenza.

Per presentare gli eventi che avranno luogo nei diversi comuni è stata indetta una conferenza stampa, prevista per giorno 21 giugno p.v. alle ore 10.00 nell’Aula Consiliare del Comune di Vizzini – Capofila del Progetto.

Saranno presenti il Sindaco del Comune di Vizzini, Vito Cortese; l’Assessore ai Servizi Sociali, Maria Rosa Biondo; Gesualdo Piazza, Presidente della Cooperativa San Francesco; e Ulisse Privitelli, Referente Area Immigrazione per la Cooperativa San Francesco; sono stati invitati a partecipare i Sindaci e gli Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni partecipanti al Progetto SPRAR Vizzini Ordinario.