Inserita in Sport il 20/06/2018 da Direttore

10° SLALOM CITTÀ DI CASTELBUONO: ABITO DELLA FESTA, IL 1° LUGLIO, PER IL DECENNALE

Si è già rimessa in moto la complessa macchina organizzativa dell’attesa sfida automobilistica madonita, a cura del Team Palikè Palermo, in sinergia con il Motor Sport Club Castelbuono. Già aperte le iscrizioni, confermate le validità per la Coppa AciSport 5a zona, per il Siciliano e per lo Challenge Palikè 2018, che festeggia a sua volta la ventesima presenza. Per il compleanno predisposta una mostra fotografica e invitati tutti i vincitori del passato (al trapanese Giuseppe Castiglione le ultime quattro edizioni). Invariato il percorso, da 3,5 km, sulle tre manche





Marsala, 14 giugno - E’ già sulla rampa di lancio la decima edizione dello Slalom Città di Castelbuono, ormai per tutti gli appassionati di motori un appuntamento assolutamente imperdibile per la grande carica di adrenalina e di passione che solo le Madonie sanno regalare. La rinnovata sfida tra i birilli, vestita a festa per il suo decennale sportivo, andrà in scena domenica 1° luglio, ma sarà preceduta da un’altra ghiotta giornata dedicata per intero alle fasi preliminari, con verifiche tecniche e sportive per i concorrenti e le vetture fissate per sabato 30 giugno, nel “cuore” dell’antico borgo medievale.

Si lavora pertanto da settimane a pieno ritmo per allestire tutta una serie di eventi collaterali capaci di rendere ancora più memorabile l’edizione del decennale, organizzata come tradizione vuole dal Team Palikè di Palermo coordinato da Anna Maria Lanzarone, Nicola, Dario e Roberto Cirrito, in strettissima collaborazione con il Motor Sport Club Castelbuono, associazione formata da un folto gruppo di appassionati locali che da dieci edizioni, con la guida dell’instancabile presidente Santino Fiasconaro, affianca con entusiasmo sul territorio il già citato Team Palikè (oltre a promuovere nel corso dell’anno diverse iniziative a sfondo sportivo e sociale, nella cittadina con base sulle Madonie).

A conferma di un successo sempre crescente, lo Slalom Città di Castelbuono “decimo atto” (a cui sono abbinati anche quest’anno i due Memorial “Pietro Antista” ed “Enzo Capuana”, il primo collaboratore del Motor Sport Club Castelbuono, l’altro tra i soci fondatori del vecchio Ferrari Club Castelbuono, entrambi scomparsi nel corso del 2017) ha visto confermata dalla Federazione la validità per la Coppa AciSport quinta zona per la specialità (della quale costituisce la 5a prova stagionale), nonché per il Cas, Campionato automobilistico siciliano AciSport Slalom, che approda qui sulle Madonie al suo nono appuntamento, almeno per il 2018. La kermesse motoristica consegnerà al tempo stesso ai suoi protagonisti punti “pesanti” per le classifiche dello Challenge Palikè 2018 (‘storica’ serie dedicata agli slalom automobilistici, quest’anno alla sua 20a edizione), giunto, qui a Castelbuono, alla seconda uscita stagionale.

Le fasi organizzative della competizione di casa sono tuttavia seguite e sostenute con estrema condivisione dal Comune di Castelbuono e dalla sua Amministrazione al completo, rappresentata dal sindaco Mario Cicero, che ha concesso il patrocinio del Comune da lui diretto.

Piovono intanto copiose, sul tavolo degli organizzatori, le iscrizioni di alcuni tra i migliori specialisti siciliani e di oltre Stretto (che potranno continuare a far pervenire le proprie adesioni sino alle 22.00 di lunedì 25 giugno). Al fine di incentivare ulteriormente la presenza a Castelbuono dei piloti, degli addetti ai lavori e del pubblico, gli organizzatori hanno messo a punto una corposa serie di iniziative. Sarà allestita una mostra fotografica a tema, che riassumerà nove anni di storia motoristica locale e verranno inoltre invitati a partecipare allo slalom tutti i vincitori delle passate nove edizioni, in una sorta di sfida nella sfida, di una coinvolgente “corsa dei campioni” in versione tutta sicula.

“Il 10° Slalom Città di Castelbuono – confessa compiaciuto Santino Fiasconaro, ‘mentore’ del Motor Sport Club Castelbuono - rappresenta il primo grande traguardo raggiunto dalla nostra associazione, in sinergia con il Team Palikè, il Comune di Castelbuono e tutte le attività commerciali che nel tempo ci hanno supportato. Per questo ci è sembrato giusto organizzare una mostra fotografica che sia un premio fedeltà per chi ci ha onorato con la sua presenza in tutti questi anni. E per questo vorremmo che a sfidarsi il 1° luglio qui a Castelbuono siano, tra gli altri grandissimi piloti che aderiranno, anche tutti i vincitori delle nove edizioni sin qui in archivio, ai quali omaggeremo l’iscrizione e la permanenza in loco ed ai quali alcune attività commerciali del posto offriranno i loro prodotti tipici”. “Con la collaborazione preziosa dell’Anas – conclude Santino Fiasconaro – contiamo di riasfaltare le zone critiche del percorso di gara”.

Dovremmo pertanto assistere, tra le altre, alla sfida tra il reggino Gaetano Piria (lo “scillese” volante, in trionfo nella prima edizione, nel 2009, con la Ermolli Momo Suzuki), il trapanese (di Buseto Palizzolo) Andrea Raiti (sul gradino più alto del podio nel 2010, sulla Osella PA 21S Honda), il catanese (originario della scuola di Adrano) Mimmo Polizzi (in trionfo per ben tre volte a Castelbuono, dal 2011 al 2013, al volante della Elia Avrio ST09 con motore Suzuki) e l’altro trapanese tre volte campione siciliano Slalom (anche lui di Buseto Palizzolo) Giuseppe Castiglione, il quale si è aggiudicato le ultime quattro edizioni della corsa (dal 2014 al 2017), nell’abitacolo della Ghipard Suzuki e delle Radical Prosport ed SR4 Suzuki.

A tenere banco sarà anche lo Challenge Palikè 2018, con la possibile presenza dei campioni siciliani in carica, la palermitana (di Belmonte Mezzagno) Enza Allotta, campionessa italiana Slalom in carica (vincitrice tra le Dame, nella serie 2017, su Fiat 126 S1), il trapanese (di Erice) Michele Poma, campione italiano Slalom in carica tra gli Under 23, a sua volta primo in questa categoria nello Challenge Palikè lo scorso anno, su Ghipard Ghi008 Suzuki e l’agrigentino (residente ad Alessandria della Rocca) Giuseppe Cacciatore, vincitore nel 2017 per il secondo anno consecutivo della classifica assoluta dello Challenge, al volante della sua Renault Clio Rs Light.

Invariato nelle proprie peculiarità tecniche il selettivo percorso di gara, della lunghezza pari a 3,5 km, deputato ad ospitare anche quest’anno lo Slalom Città di Castelbuono (corpose novità dovrebbero invece essere poste in cantiere a partire dal 2019).

Il 10° Slalom Città di Castelbuono si svolgerà pertanto domenica 1° luglio, ospite lungo la strada statale 286. Lo start sarà localizzato all’altezza di contrada Fiumara, alle porte dell’abitato di Castelbuono, dal km 9+800, mentre l’arrivo è individuato nei pressi di via Mazzini, all’ingresso del paese, di fronte al locale Istituto agrario, ad un centinaio di metri dallo stadio comunale, in una zona pertanto facilmente raggiungibile e fruibile da parte degli spettatori. Sono tre le manches cronometrate, come da regolamento. In questo caso non è stata prevista alcuna ricognizione del percorso, a sua volta chiuso al transito veicolare da parte delle autorità locali a partire dalle ore 7.00 di domenica 1° luglio.

La competizione automobilistica entrerà nel vivo nel pomeriggio di sabato 30 giugno con le tradizionali verifiche sportive e tecniche, previste quest’anno rispettivamente nei locali del Comune di Castelbuono, in via Sant’Anna, dalle 14.30 alle 19.30 e nella centralissima ed attigua piazza Castello, dalle 15 alle 20, all’ombra dello splendido Castello dei Ventimiglia, vero e proprio simbolo medievale di Castelbuono.

I motori delle vetture ammesse successivamente alla gara si accenderanno nel loro confronto con il cronometro domenica 1° luglio, con la prima manche al via alle 9.00 ed il coordinamento generale dell’esperto direttore di gara palermitano Marco Cascino. Diciannove le postazioni di rallentamento per i concorrenti, in punti “cruciali” del serpentone d’asfalto. La premiazione, coordinata dal Team Palikè nonché dallo staff del Motor Sport Club Castelbuono, sarà approntata domenica 1° luglio alle 15.30 (comunque ad apertura del parco chiuso, previsto in via Mazzini, a 200 metri dallo striscione d’arrivo), in piazza Margherita, a pochi metri dalla trecentesca Matrice Vecchia di Castelbuono, proprio di fianco alla secentesca palazzina che ospita l’ex Banca di Corte, l’ex Carcere e la Torre dell’Orologio.

Ulteriori informazioni e curiosità sul 10° Slalom Città di Castelbuono potranno comunque essere facilmente reperite in qualsiasi momento da addetti ai lavori e semplici appassionati di motori sui siti internet ufficiali:

http://www.palike.it/slcastelbuono.html e http://www.motorsportclubcastelbuono.altervista.org

oppure su Facebook:

www.facebook.com/nicola.palike e www.facebook.com/a.s.d.motorsportclubcastelbuono.

Ancora su Twitter, all’indirizzo: @FlavioLipani, infine su Linkedin, al medesimo indirizzo.