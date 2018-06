Inserita in Economia il 20/06/2018 da Direttore SEO & Inbound Marketing Come farli lavorare insieme per aumentare clienti e fatturato Corso di formazione gratuito con Gaetano Romeo Giovedì 28 giugno, dalle ore 18 alle 20, presso il Punto Flaccovio, via Federico Garcia Lorca, 5 – Palermo

Due ore di formazione intensiva e gratuita dedicata a chi lavora con il web marketing, come manager d’azienda, freelance, professionisti del digitale, imprenditori digitali o aspiranti tali che desiderano migliorare le proprie competenze. Obiettivo del corso è infatti scoprire quando utilizzare la SEO come canale principale e quando invece no, perché non serve a nulla!

A dare le giuste indicazioni sarà Gaetano Romeo, autore dei libri “SEO & Inbound Marketing” e “Trova lavoro con il Web”, il 28 giugno a Palermo, presso il Punto Flaccovio di via F. Garcia Lorca n.5.

La domanda che in tanti oggi si pongono è "la SEO è morta?". La risposta non è affatto scontata. La SEO è più viva che mai, ma ha cambiato le sue abitudini. Adesso è un inquilino di un condominio chiamato Inbound marketing, una disciplina importante, ma che non può pensare di non dialogare con tutti gli altri canali del web marketing. Avere un business che acquisisce clienti solo attraverso le ricerche sui motori di ricerca, è come avere un tavolo sorretto da una gamba sola. Oggi tutto ciò diventa spesso inutile e controproducente.

Non bisogna più “ragionare per la SEO”. L’approccio giusto è quello multicanale, in cui traffico a pagamento e traffico organico lavorano insieme in un’unica strategia, sorretta da email, automazioni e funnel.

