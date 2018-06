Inserita in Tempo libero il 20/06/2018 da Direttore Nei Familienhotels Südtirol la vacanza è anche in appartamento, malga o chalet. Libertà per tutta la famiglia con servizi alberghieri top. VACANZA IN APPARTAMENTO, MALGA O CHALET CON SERVIZI ALBERGHIERI TOP Comfort e libertà per tutta la famiglia nei Familienhotels Südtirol

La vacanza nei Familienhotels Südtirol in appartamento, malga o chalet garantisce comfort e libertà per grandi e piccini. Le strutture numero uno per le vacanze formato famiglia in Alto Adige offrono la possibilità di usufruire di ampi spazi, vivere le giornate secondo i propri ritmi, senza rinunciare a comodità e servizi specializzati.

Bressanone (BZ) 19 giugno 2018 – In vacanza le famiglie hanno bisogno di spazio e di vivere le giornate seguendo i propri ritmi. Abergo o appartamento? I Familienhotels Südtirol offrono la soluzione in una vacanza che coniuga comfort e libertà con servizi alberghieri top. Uno chalet ai margini del bosco, un appartamento in un wellness resort o una casa vacanze accanto a un parco divertimenti: tutto questo con le comodità di un vero hotel per famiglie.

CASA-VACANZE DI LUSSO A Naturno nella zona di Merano e dintorni, il Baby e Familienwellness Residence Tyrol offre la massima libertà per grandi e piccini in una casa-vacanza di lusso. Il residence comprende 25 moderni appartamenti per famiglie con un piccolo angolo cottura e servizio di pulizia giornaliera. Su richiesta è disponibile un servizio panini freschi e ristorante à la carte a mezzogiorno. Con un’area giochi di 1.000 m² indoor e 3.000 m² outdoor, piscina esterna riscaldata con attrazioni, cinema 3D e teatro, baby club e Miniclub con animazione, il Residence Tyrol regala un’esperienza indimenticabile. Con l’offerta Settimane "Risparmio estate”, il divertimento si vive su due ruote nella natura del Parco Naturale Gruppo del Tessa.

APPARTAMENTI SPAZIOSI IMMERSI NEL VERDE A pochi minuti dalla città di Merano, immerso nel meraviglioso Parco Naturale del Tessa, il Familienapparthotel Heidi è dotato di appartamenti spaziosi e confortevoli con eccellenti servizi per la famiglia. Oltre al giardino mediterraneo con piscina outdoor e parco giochi con casetta sull’albero, la struttura propone un ricco programma di intrattenimento creativo per i bambini oltre alla possibilità di intraprendere una gamma infinita di escursioni. Per una vacanza in appartamento con tuffo nella natura, l’offerta perfetta è la Settimana-Famiglia-Attiva con escursione e passeggiata con i lama.

SUITE MODERNE E POSIZIONE UNICA Nel cuore di vigneti e frutteti, tra le palme e le montagne di Cermes, GRAFENSTEIN - Familienresidence & Suiten è un residence con 18 appartamenti e suite dal design alpino-moderno. Il divertimento, garantito dal Parco avventura di 3.500 m² e dalla pista di go-kart, si unisce al relax di una nuotata nella piscina panoramica e il benessere delle colazioni Vital e wellness. Con l’offerta Settimane dei nanetti con bebè e bimbo piccolo (0 -3 anni), le famiglie con neonati e bambini fino ai 3 anni avranno la possibilità di essere coccolati e assistiti per tutta la vacanza.

MALGA CON MARCHIO EUROPEO ECOLABEL A 1.450 m di altitudine a Scena, circondato dal verde di prati e boschi, la Malga per famiglie & Chalet Alpini Taser è il primo hotel per famiglie dell’Alto Adige ad essere stato premiato con il marchio europeo Ecolabel (il marchio che, secondo il regolamento CE n. 1980/2000, certifica il ridotto impatto ambientale di prodotti o servizi offerti). La struttura offre confortevoli suite per famiglie, suddivise in quattro chalet, e accoglienti camere. La Spa con piscina coperta panoramica e la sauna garantiscono un dolce benessere in armonia con la natura e il ristorante tipico propone prelibatezze della cucina altoatesina e mediterranea. I più piccoli possono usufruire di un Mini Club con assistenza, partecipando ad attività ludiche indoor e outdoor, e sbizzarrirsi presso il parco giochi, il villaggio indiano, lo zoo alpino, il percorso corde alte, il tiro con l’arco e molto altro ancora. L’offerta L’estate del Taser è l’ideale per scoprire questo paradiso nella bella stagione per le famiglie con 2 bambini fino a 3 anni di età.

CHALET CARATTERISTICI NEL PRIMO VILLAGGIO ALPINO A San Candido nel primo villaggio alpino dell’Alto Adige, è situato il Family Mountain Chalets Post Alpina. Dotato di meravigliose suite familiari con trattamento alberghiero e caratteristici chalet allestiti con stile e cura nei dettagli, le famiglie possono trascorrere una vacanza all’insegna delle attività all’aria aperta e del wellness, grazie alla vicinanza del comprensorio escursionistico 3 Cime e l’area benessere con saune e piscine. Per i più piccoli a disposizione un Fun Park, il Miniclub & Tenn’s club. L’offerta Dolce Vita Alpina Time | Chalet dà la possibilità di vivere una vacanza benessere di 5 giorni con una notte offerta dalla struttura.

· Baby e Familienwellness Residence Tyrol - Settimane "Risparmio estate", dal 07.07.2018 al 01.09.2018 (da 7 notti) da €1.260,00 · Familienapparthotel Heidi - Settimana Famiglia Attiva, dal 30.06.2018 al 06.07.2018, da €934,00 · DAS GRAFENSTEIN - Familienresidence & Suiten - Settimane dei nanetti con bebè e bimbo piccolo (0 -3 anni), dal 23.03.2018 al 27.10.2018, 7 notti, da €642,00 · Malga per famiglie & Chalet Alpini Taser - “L’estate del Taser”, dal 30.06.2018 all’08.09.2018, 7 notti, da € 1.470 a famiglia · Family Mountain Chalets Post Alpina - I bambini fortunati di Pino, dal 03.06.2018 al 13.10.2018, da 4 notti, €381,00

www.familienhotels.com

Foto ©Familienhotel Südtirol Familienwellness Residence Tyrol