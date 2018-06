Inserita in Cultura il 19/06/2018 da Direttore Damiano Gallo racconta perché ha scelto la sua amata Sicilia per promuovere il tour letterario del libro “Albertone” insieme all’autrice Silvana Giacobini Inaugurerà il 30 giugno 2018 con una grande festa a Floridia (SR) il tour letterario voluto e organizzato da Damiano Gallo in Sicilia per presentare

il libro ALBERTONE Alberto Sordi una leggenda italiana di Silvana Giacobini, giornalista e scrittrice di successo che nella sua carriera ha intervistato gli uomini più influenti al mondo.

Una penna elegante e attenta che racconta con la storia di uno dei personaggi dello spettacolo più amati.

Due le tappe successive aperte al pubblico: domenica 1 luglio 2018 alle ore 19.00 a Palazzo della Cultura di Noto (SR) e lunedì 2 luglio 2018 alle ore 19.00 a Piazza Armerina (EN) presso l’Hotel Suite D’Autore