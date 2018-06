Inserita in Cultura il 19/06/2018 da Direttore Alcamo - Nati per Leggere Leggimi forte…così ricorderò Nati per Leggere Leggimi forte…così ricorderò

In occasione della festività in onore della Patrona di Alcamo “Maria SS. dei Miracoli” i bambini saranno protagonisti di due appuntamenti in cui scopriranno le antiche tradizioni mariane

Martedì 19 giugno, ore 11:00 Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino Un salto nel passato tra fede e tradizioni Racconti e canti popolari Per bambini da 3 a 6 anni

Mercoledì 20 giugno, ore 17:00 Libreria Strettalafoglia Uno sguardo a Maria Laboratorio pittorico in omaggio alla Madonna Per bambini da 3 a 6 anni