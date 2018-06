Inserita in Cultura il 19/06/2018 da Direttore ALCAMO: SEMINARIO VILLARD Alcamo Marina: Reconstructing The Coastal Landscape Programma | Schedule Alcamo 21–23 giugno 2018 Giunge alla fase finale il Seminario internazionale Villard 19: il seminario itinerante internazionale organizzato in convenzione tra lo IUAV (Università di Venezia) e il comune di Alcamo.

Quest´anno - afferma l’assessore alla pianificazione territoriale Vittorio Ferro - il seminario dal titolo "Reconstructing coastal landscape" si occupa di Alcamo Marina e della sua ipotesi di riqualificazione, un tema difficile e appassionante che le 14 università, 12 italiane e 2 straniere, hanno accolto con entusiasmo e partecipazione di studenti e docenti (circa 140). Il seminario ha avuto inizio l’autunno scorso, attraverso un percorso di varie tappe che si sono svolte in diverse sedi universitarie delle scuole aderenti: Alcamo, Napoli, Ancona-Ascoli, Parigi, Venezia per concludersi adesso ad Alcamo con la presentazione dei progetti.

In allegato il programma della tappa conclusiva Villard: 19