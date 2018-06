Inserita in Economia il 19/06/2018 da Direttore

Firmato l’accordo di partnership tra Sogrape Vinhos & Duca di Salaparuta

Sogrape Vinhos affida la distribuzione di due Brand in esclusiva alla storica Azienda siciliana





Sogrape Vinhos, Azienda vitivinicola leader nella Penisola Iberica, affida al Gruppo Duca di Salaparuta due dei suoi marchi più noti - Mateus Rosé Original e Offley Twany Porto - firmando un accordo di distribuzione in esclusiva per il mercato italiano, per tre anni, a partire dal 16 Aprile 2018.

Fondata da Fernando van Zeller Guedes nel 1942, Sogrape Vinhos nasce dal carattere visionario del suo creatore e dal suo amore per l’innovazione. Una personalità eclettica che viene ben rappresentata dall’iconico Mateus Rosé, uno dei Brand vinicoli più conosciuti del mondo. Attualmente guidata dalla terza generazione della famiglia fondatrice, l’Azienda gestisce Brand noti come Mateus Rosé, Gazela, Casa Ferreirinha e Sandeman, ed esporta i suoi vini in 70 paesi nel mondo. Con oltre 750 ettari di vigne nelle principali Regioni del Portogallo - Vinhos Verde, Douro, Dão, Alentejo e Bairrada – Sogrape Vinhos è una delle più importanti realtà vinicole della Penisola Iberica, presente in oltre 120 mercati e con più di 55 milioni di bottiglie vendute ogni anno.

Con Mateus Rosé Original (quasi 1 milione di bottiglie vendute ogni anno in Italia) e il Porto Offley Twany (il Porto N.1 in Italia nella categoria Twany), Sogrape Vinhos entra a far parte del network di Aziende creato da Duca di Salaparuta e che riunisce la raffinata Maison francese Lanson, due storiche Aziende del vino italiano, Caparzo e Barone di Valforte, e Villa Sandi S.p.A. – Azienda vitivinicola leader nella produzione di vini e di Prosecco DOCG e DOC in Veneto – con il marchio Casa Gheller.

A partire dal 2013 Duca di Salaparuta ha infatti avviato un progetto di distribuzione dedicato ad Aziende del vino, frutto di un’attenta osservazione dei cambiamenti avvenuti nel mercato tradizionale, che ha mostrato l’urgenza di una comunicazione più efficace e personalizzata con il Cliente e di una maggiore attenzione da parte delle Aziende ai servizi offerti. Esigenze che Duca di Salaparuta ha fatto proprie e su cui ha investito, creando una rete di Wine Ambassador dedicati al canale tradizionale, una rete di On Trade Regional Account che presidiano il Sell Out dei Grossisti e una di Wholesalers che gestiscono il Sell In dei Grossisti.

“Affidare al Gruppo Duca di Salaparuta la distribuzione in Italia di due dei Brand più internazionali del nostro portfolio rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza sul mercato italiano sia di Mateus Rosé sia di Offley. Questi sono due dei nostri maggiori Brand in Italia e siamo certi che questa partnership non solo incrementerà la presenza di Mateus sia nel canale Off Trade che nel canale On Trade,

ma consoliderà anche la sua immagine di Brand giovane, moderno e dallo stile mediterraneo. Riguardo Offley, questo accordo ci porterà una distribuzione più ampia e una maggior visibilità nella categoria dei Tawny Port Wines, oltre a nuovi consumatori e all’opportunità di promuovere innovativi momenti di consumo”, ha dichiarato João Gomes da Silva, Sogrape Vinhos Board Member.

“Con questo accordo abbiamo arricchito il nostro selezionatissimo portfolio prodotti con altri due importanti marchi internazionali. Grazie all’ampliamento del network di Aziende che si affidano a noi stiamo portando avanti con successo lo sviluppo di un progetto strategico di ampio respiro con il quale puntiamo a diventare uno dei principali punti di riferimento per i nostri Clienti, sia nell’on che nell’off Trade. Al Cliente offriamo infatti un servizio sempre più completo e ricco non solo in termini di assortimento e forza vendita ma anche di Marketing e Comunicazione. Crediamo infatti che il mercato italiano abbia nuove esigenze e ricerchi sempre di più servizi d’eccellenza oltre che prodotti di grande qualità e noi siamo in grado di offrirglieli”,

afferma Filippo Cesarini Sforza – Direttore Generale Duca di Salaparuta.