Inserita in Cronaca il 16/06/2018 da Direttore MORTE TUMBIOLO (DISTRETTO PESCA), VESCOVO MOGAVERO: «UN INVINCIBILE PER SUA VITALITÀ E VITALITÀ DI INTERESSERE RELAZIONI» «La morte di Giovanni Tumbiolo colpisce perché la sua vitalità prorompente, la sua attività instancabile, il suo essere cittadino del mondo e la sua capacità di intessere relazioni lo facevano considerare un invincibile. Ci accomunava un amore sconfinato per il Mediterraneo e la volontà di farlo diventare un luogo di incontro, di dialogo, di convivenza pacifica, di promozione della pace e di progresso tra i popoli. Mi addolora la perdita di un amico sincero, gioviale e combattivo, che saluto con il colore e il calore del nostro mare. Un abbraccio di conforto ai familiari. Una preghiera di suffragio». Lo ha detto il Vescovo monsignor Domenico Mogavero​ (da stamattina fuori Mazara del Vallo per alcuni giorni)​, appresa la notizia della morte di Giovanni Tumbiolo, presidente del Distretto della pesca Cosvap di Mazara del Vallo.