Inserita in Cultura il 15/06/2018 da Direttore In presentazione a Palermo "Santa Rosalia" di Tommaso Pirrotta | 17 giugno Santa Rosalia La storia di Rosalia Sinibaldi, la più amata Santa patrona di Palermo, raccontata ai più piccoli IN PRESENTAZIONE A PALERMO DOMENICA 17 GIUGNO

Dopo il successo dell´anteprima a Una marina di libri, è in presentazione a Palermo domenica 17 giugno, alle 18:00, al parco “Il bosco di Tommy” (viale Sandro Pertini) "Santa Rosalia. La storia di Rosalia Sinibaldi" di Tommaso Pirrotta, con le illustrazioni di Fabiana Rizzo. La meravigliosa storia a fumetti della più amata tra le patrone di Palermo, edita da Navarra Editore, sarà presentata da Carolina Lo Nero, curatrice della collana per l´infanzia Navarra kids. Nel corso dell´evento, alcuni noti attori palermitani interpreteranno momenti salienti della storia della Santa. La presentazione sarà parte di una giornata interamente dedicata dal parco alle famiglie: seguirà un aperitivo e l´inaugurazione del nuovo circuito di quad elettrico e la possibilità, per i più piccoli, di giocare con gli animali del parco e dar loro da mangiare. L´evento è gratuito previa prenotazione (per info, info 3287680968). Il fumetto, rivolto ai piccoli lettori dai sei anni in su, racconta la vita di Santa Rosalia e le leggende che le hanno assicurato un posto di riguardo nei cuori e nella devozione dei palermitani. Due bambini, Tommy e Antonella, insieme alla famiglia sono intenti a guardare i fuochi d’artificio del Festino di Santa Rosalia. I genitori raccontano la storia della Santa ai due figli che la stessa notte, come dentro a un sogno magico, si ritrovano catapultati proprio nel XII secolo; potranno così condividere con Rosalia i momenti emblematici della sua vita: saranno coinvolti . Il fumetto si chiude ai giorni nostri: i due piccoli amici di Rosalia invocano la protezione della Santuzza per una nuova e terribile pestilenza che attanaglia la città: la mafia. Un gesto simbolico per esortare tutti i cittadini all’impegno civico, a resistere al male della connivenza mafiosa. L’editore Ottavio Navarra così commenta la nuova uscita: “Siamo orgogliosi di arricchire il nostro catalogo con una nuova e più completa proposta su Peppino Impastato. La lotta alla mafia e l’impegno per la giustizia sociale che da sempre ci caratterizzano non verranno meno. Continuiamo a percorrere insieme la strada della legalità”. Tommaso Pirrotta (Palermo, 1961) è giornalista radiotelevisivo. Amante della Sicilia, ha prodotto numerosi documentari sui luoghi più belli dell’Isola, collaborato con «L’Ora» e «La Sicilia» ed è stato direttore responsabile di “Buongiorno Palermo”. Da alcuni anni si dedica alla ricerca storica di storie e personaggi che hanno segnato il tempo, raccontandoli attraverso il linguaggio dei fumetti. Tra le pubblicazioni “La piana dei colli” e la “storia di Santo Stefano di Camastra tra miti e leggende”. Il libro sarà disponibile in tutte le librerie da luglio 2018, distribuito da Messaggerie Libri.