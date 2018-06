Inserita in Cultura il 15/06/2018 da Direttore Opening Today Per Barclay - Cavallerizza Palazzo Mazzarino Per Barclay Cavallerizza Palazzo Mazzarino curated by Agata Polizzi

OPENING TODAY 15.06.2018 ORE 11:00 Via Maqueda 383, Palermo 90133



Palazzo Mazzarino, palazzo storico tra i più belli e preziosi a Palermo, è uno spazio assolutamente unico in ogni sua parte, un concentrato di linguaggi tra loro differenti eppure in sintesi armoniosa che vanno dal ‘500 alle opere di arte contemporanea che oggi il palazzo custodisce. Il progetto “Cavallerizza Palazzo Mazzarino” dell´artista norvegese Per Barclay prevede la realizzazione di una vasca che copre quasi per intero la superficie delle storiche scuderie di Palazzo Mazzarino, circa 200 mq, viene creato solo un innesto laterale che permette al pubblico una visione ravvicinata ed emozionante della grande massa d’olio, superficie nera e lucidissima sulla quale si specchiano le 14 colonne che sostengono le volte a crociera. La grande installazione è stata inclusa tra gli eventi collaterali di MANIFESTA12 e, data la centralità del palazzo (sito in via Maqueda 383), è parte integrante del percorso espositivo della biennale. L’intervento rilegge il patrimonio artistico e culturale del sito attraverso l’arte contemporanea, l’installazione, innovativa e suggestiva, ideata dall’artista è infatti una riflessione sul tempo presente, e si traduce tecnicamente in un’opera complessa che ha come protagonista il dialogo tra l’architettura dello spazio così articolata e rigorosa e le possibilità di un linguaggio che è cifra stilistica di uno degli artisti più intensi della contemporaneità. Questo intervento è stato fortemente voluto dai Marchesi Berlingieri insieme con la Galleria Francesco Pantaleone Arte Contemporanea e sostenuto da diversi collezionisti privati, dalla Schlüter System, dalla Ditta Vincenzo Pecorella oli sas, dal Consorzio Nazionale degli Oli Usati, da Maison Champagne Ruinart e da Assicurazioni Generali. Per Barclay ama Palermo, le sue contraddizioni, la sua architettura affascinante e decadente. È attratto proprio dai contrasti forti che caratterizzano la Città. Durante la visita all’interno della Cavallerizza rimane affascinato dalla sua architettura, dalla bellezza dello spazio e dalla sua storia. Il contrasto tra le preesistenze del contesto circostante, i materiali utilizzati e le forme, fanno si che istintivamente si configuri in Barclay l’idea di lavorare sull’armonia, inondando la stanza di olio per far specchiare in esso la potenza narrativa della dimora storica, capovolgendone il senso e la percezione. Lo scarto tra l’idea e la possibilità è sottile, ed è preceduto dall´esatta percezione di un nuovo immaginifico lavoro “d’inondazione” non solo di un ambiente architettonico, ma anche al contempo della mente e dello spirito, in cui l´arte si moltiplica. In cui il passato e il presente si scambiano i connotati e diventano un unico potente riflesso della luminosa genialità dell’artista. Cesare Brandi nella sua straordinaria difesa dell’arte diceva che le opere hanno in sé due polarità una estetica ed una storica, queste due insieme, danno il peso specifico dell’opera d’arte. L’installazione è visitabile fino al 4 Agosto e dal 8 settembre lascerà spazio ad una mostra che includerà oltre le fotografie realizzate in questa occasione una selezione di opere storiche di Per Barclay e sarà visitabile fino al 4 novembre data di chiusura di MANIFESTA12. Il progetto interamente curato da Agata Polizzi, è coordinato logisticamente da Francesco Pantaleone.

INFO: Artist: Per Barclay Title: “Cavallerizza Palazzo Mazzarino” Curated by: Agata Polizzi Place: Palazzo Mazzarino, Via Maqueda, 383 Palermo 90133 Opening: Friday, June 15th, 2018 from 11 a.m. On view: from June 17th until November 4th, 2018 Opening hours: from Monday to Saturday from 3 p.m. until 7 p.m. last admission 6:30 p.m. Project and techinical coordination: Ignazio Mortellaro Coordination: Francesco Pantaleone arte Contemporanea Technical Sponsor: Schlüter System, Ditta Vincenzo Pecorella oli sas, Consorzio Nazionale degli Oli Usati, Champagne Ruinart, Generali Assicurazioni Special thanks: Berlingieri’s family, Renata Novarese di Moransengo, Mariella Ienna, Georg Schlangen, Jasmine Spezie, Salvatore Tornetta, Giorgio Persano, Rossella Campagna, Enzo Guarino, Ragna Ingadottir, Andrea Cristaldi, Gianni La Porta, Danilo Fenech and Palazzo Mazzarino´s staff Info: +39 091 332482 / info@fpac.it / fpac.it Instagram hashtag: @francesco_pantaleone #fpacpalermo #perbarclay #oilroompalermo #cavallerizzapalazzomazzarino @palazzomazzarino #manifesta12palermo @manifestabiennial #M12Collaterals