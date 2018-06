Inserita in Politica il 14/06/2018 da Direttore Marsala - SFRUTTAMENTO DEL LAVORO – DURA CONDANNA DEL SINDACO Alberto Di Girolamo: non è corretto né umano approfittare di chi è in stato di bisogno. Plauso per Magistratura e Squadra Mobile che hanno scoperto l’incivile fenomeno

Ferma condanna da parte del Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, per quanto si è verificato nelle campagne cittadine in danno di lavoratori immigrati, clandestini o irregolari che venivano sfruttati da proprietari terrieri. “Giudico disumano e incivile il comportamento di queste due persone che sfruttavano lo stato di bisogno di lavoratori stranieri che per soli 3 euro all’ora erano costretti a lavorare anche per 12 ore al giorno e, peraltro, in condizioni assai precarie. Sono purtroppo convito che questo episodio non sia il solo. Voglio esprimere il mio compiacimento alla Magistratura e agli uomini della Squadra Mobile della Questura per avere individuato e assicurato alla giustizia questi negrieri cui sono stati anche preventivamente sequestrati i terreni. Chi lavora lo deve fare in maniera sicura, dignitosa e con l’adeguata retribuzione”.