Inserita in Tempo libero il 12/06/2018 da Direttore III° APPUNTAMENTO CON L’HOP HOP MARKET TRE GIORNI DI FIERA MERCATO A PIAZZA SANT’ANNA Torna a Piazza Sant’Anna, a Palermo, l’innovativa fiera mercato Hop Hop Market, pensata e organizzata dall’Associazione Artigianando, in collaborazione con la Bauhaus Eventi. Dedicata all’artigianato siciliano, spaziando dal Vintage a prodotti rigorosamente handmade, la mostra si svolgerà (Ingresso gratuito) nella storica piazza cittadina Venerdì 29, dalle 16 alle 24, Sabato 30, dalle 10 alle 24, e si concluderà Domenica 1 Luglio, dalle 10 fino alle ore 20. Gli avventori potranno visitare venti spazi espositivi interamente dedicati a prodotti realizzati da artigiani locali: si andrà da monili costruiti con i metalli nobili, a ceramiche decorate, modernariato, oggettistica realizzata con materiali di riciclo, piccolo mobilio, borse dipinte a mano, cucito creativo e tanto altro ancora. Presente anche un ampio spazio dedicato agli amanti della musica con vinili, molti anche rari, da aggiungere alla propria collezione. Per i più esigenti, amanti della fotografia, sarà presente invece uno spazio dedicato a macchine fotografiche d’epoca, restaurate e pronte all’uso. ‹‹ L’Hop Hop Market, nelle prime due edizioni - la prima si è svolta a Piazza Sant’anna e la seconda a Piazza Campolo, dichiara il Presidente di Artigianando Luca Tumminia - ha fatto registrare la presenza di oltre tremila avventori, molti anche turisti, e questo ci riempie di gioia. Complici anche i nostri nuovi banchi espositivi che hanno portato una ventata di novità e innovazione nel concetto di Fiera, più in linea con gli standard internazionali. Non ci fermiamo mai›› www.aartigianando.it Per maggiori informazioni, e conoscere gli altri appuntamenti, potete visitare il sito internet