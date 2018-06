Inserita in Tempo libero il 12/06/2018 da Direttore Enna – Voci di Sicilia: lo spettacolo “Professione falsi invalidi” chiude la settima edizione Si terrà venerdì 15 Giugno al Teatro Garibaldi di Enna (con inizio alle ore 21) lo spettacolo “Professione falsi invalidi” della Compagnia nissena “Il Triangolonotrio”, ultimo appuntamento della settima edizione della rassegna teatrale “Voci di Sicilia”. Lo spettacolo era originariamente in programma il 21 Aprile scorso ed era stato rinviato per motivi organizzativi. Lo spettacolo vedrà sul palco ennese la compagnia “Il Triangolonotrio” con protagonisti Alessandra Falci, Michele Privitera, Sandro Rossino, Angelino Parano, Adriana Tuzzeo, Ivan Passanisi e Roberto Gallà. Per informazioni e prenotazioni contattare la direzione artistica al 335.457082 o il botteghino del Teatro Garibaldi di Enna (tel. 0935.40540). Biglietti disponibili anche sul circuito Liveticket e presso Eunofly Viaggi in Viale Diaz ad Enna Alta.